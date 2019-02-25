Tütüncü’den yeni döneme 123 proje

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi

Tütüncü’den yeni döneme 123 proje
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AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, “ 123 Proje Hedef 2023” sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 
Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü’nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez’e kazandırdığı projeleri tanıtıldı. 
"Dünün Kepez'i" 
Türkiye’nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı. 
Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, “ Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009’da Kepez’e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009’da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez’e güvendik, Kepez’de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık.” dedi 
"Bugünün Kepez'i" 
Kepez Belediyesi’nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, “ Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez’dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere ‘Kepez’de yaşıyoruz’ diyorlar.” ifadelerine yer verdi. 
"Kepez'de 2023'e 123 proje" 
Kepez’de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, “Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009’da yola çıkarken sloganımız ‘Kepez’e taze kan Hakan’dı’. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014’de sloganımız ‘Hakan’la yola devam’dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez’e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı.” dedi. 
Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı. 
MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı’nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti. 
" Vizyon farkı" 
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü’nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı. 
Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, “ Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı’nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12’sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12’sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı. 
"Türel'den Böcek'e eleştiri" 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı. 
Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, “ Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü’nün 127 projesi, Millet İttifakı’nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz ‘az laf çok iş’ dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004’de yola çıkarken Kepez Antalya’nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014’de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz.”diye konuştu. 
"Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu" 
AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, “ 2014 yılında Varsak’a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya’nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya’nın kazanmasıdır.”ifadelerine yer verdi. 
Tütüncü’nün 123 projesi şunlardan oluştu: 
Yeni yatırım projeleri; 
1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi 
2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi 
3. Kepez Balık Pazarı 
4. Kepez Spor Kompleksi 
5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi 
6. Kepez Üniversitesi 
7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri 
8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar 
9. Kepez Saat Kulesi 
10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 
11. Lunapark ve Aquapark 
12. Kepez Panorama 
13. Kardan Adam ve Kış Parkı 
14. Mahalle Meydanları 
15. Uçak Park 
16. Yeni Semt Konakları 
17. Kepez Seyir Kulesi 
18. Prestij Cadde Düzenlemeleri 
İnsan odaklı belediyecilik 
19. Çocuk Köyü 
20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş 
21. Oyna ve Öğren Merkezi 
22. Hobbit Park 
23. Eğitim Parkı 
24. Oyuncağını Paylaş Projesi 
25. Sokak Oyunları Festivali 
26. Nasıl Yapılır Merkezi 
27. Tekno Kafe 
28. Gençlik Kampları 
29. Gençlik Akademisi 
30. Gençlik Festivali 
31. Endüstri ve Drone Park 
32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti 
33. Oryantiring Parkı 
34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi 
35. Kadın Kooparatifleri 
36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri 
37. El Emeği Pazarları 
38. Aile Eğitim Merkezleri 
39. Aşevi 
40. Sosyal Market 
41. Kepez İndirimli Alışveriş Günleri 
Kepez’de öncelikli olmak 
42. Engelsiz Yaşam Merkezi 
43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi 
44. Engelsiz Yaz Kampı 
45. Engelliler Spor Şenliği 
46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi 
47. Engelliler Sanat Topluluğu 
48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi 
Çevre ve doğa dostu belediye 
49. Arboretum Projesi 
50. Millet Bahçesi 
51. Mesire Alanı Düzenlemeleri 
52. Kamping ve Karavan Alanları 
53. İnteraktif Herbaryum Projesi 
54. Hayvan Eğlence Parkı 
55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri 
56. Enerji Üreten Yollar 
57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması 
58. Atık Geliştirme Projesi 
59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi 
60. Tropikal Bitkiler Bahçesi 
61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı 
62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı 
63. Ekoloji Parkı 
64. Benimde Bir Ağacım Var 
65. Bisiklet Taksi 
İşimizi aşımızı büyütüyoruz 
66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi 
67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi 
68. Kepez Tarım Enstitüsü 
69. Kepez Fidan Üretim Merkezi 
70. Traverten İşleme Merkezi 
71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi 
72. Yöresel Ürünler Pazarları 
73. Köy Pazarları 
74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi Merkezi 
Kültür ve sanat 
75. Millet Kıraathanesi 
76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi 
77. Kütüphane Parklar 
78. Kültür Tırı 
79. Sanat Yolu 
80. Tarih Yolu 
81. Açıkhava Sineması 
82. Kepez Belediyesi Radyo - Tv 
Ssağlık ve spor 
83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı 
84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi 
85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 211 
86. Kadın Sağlığı Merkezi 
87. Fizyolojik Spor Merkezi 
88. Belediye Spor Akademisi 
89. Kepez Bisiklet Yollar 
90. Modern Yürüyüş Yolları 
91. Maraton Kepez 
Eğitim 
92. Kepez Eğitim Akademisi 
93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı 
94. Yabancı Diller Akademisi 
95. Dijital Şehir Kütüphanesi 
96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi 
97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi 
98. Matematik Evleri 
99. Beyaz Ev 
100. Trafik Eğitim Parkı 
101. Duyu Parkı 
102. Bilim Parkı 
Cazibe merkezi Kepez 
103. Demokrasi Müzesi 
104. Dokuma Tekstil Müzesi 
105. Zeytincilik Müzesi 
106. Doğa Tarihi Müzesi 
107. Semt Müzeleri 
108. Tren Müzesi 
109. Deniz Müzesi 
110. Tasavvuf Müzesi 
111. Yörük Müzesi 
112. Sanayi ve Endüstri Müzesi 
113. Pitoresk Antalya 
114. Retrotofest 
115. Bilim Festivali 
116. Portakal Festivali 
117. Kepez Kitap Fuarı 
118. FLYINN Havacılık Festivali 
119. Modern Araba ve Otomobil Festivali 
120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali 
121. Motor Sporları Yarışları 
122. Zeytincilik Festivali 
123. Şehitler Müzesi 
Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
(İA-Y) 

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