Tütüncü’den yeni döneme 123 proje

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde, “ 123 Proje Hedef 2023” sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü’nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez’e kazandırdığı projeleri tanıtıldı.

"Dünün Kepez'i"

Türkiye’nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı.

Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, “ Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009’da Kepez’e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009’da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez’e güvendik, Kepez’de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık.” dedi

"Bugünün Kepez'i"

Kepez Belediyesi’nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, “ Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez’dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere ‘Kepez’de yaşıyoruz’ diyorlar.” ifadelerine yer verdi.

"Kepez'de 2023'e 123 proje"

Kepez’de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, “Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009’da yola çıkarken sloganımız ‘Kepez’e taze kan Hakan’dı’. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014’de sloganımız ‘Hakan’la yola devam’dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez’e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı.” dedi.

Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı.

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı’nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti.

" Vizyon farkı"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü’nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı.

Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, “ Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı’nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12’sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12’sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı.

"Türel'den Böcek'e eleştiri"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı.

Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, “ Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü’nün 127 projesi, Millet İttifakı’nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz ‘az laf çok iş’ dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004’de yola çıkarken Kepez Antalya’nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014’de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz.”diye konuştu.

"Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu"

AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, “ 2014 yılında Varsak’a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya’nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya’nın kazanmasıdır.”ifadelerine yer verdi.

Tütüncü’nün 123 projesi şunlardan oluştu:

Yeni yatırım projeleri;

1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi

2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi

3. Kepez Balık Pazarı

4. Kepez Spor Kompleksi

5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi

6. Kepez Üniversitesi

7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri

8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar

9. Kepez Saat Kulesi

10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

11. Lunapark ve Aquapark

12. Kepez Panorama

13. Kardan Adam ve Kış Parkı

14. Mahalle Meydanları

15. Uçak Park

16. Yeni Semt Konakları

17. Kepez Seyir Kulesi

18. Prestij Cadde Düzenlemeleri

İnsan odaklı belediyecilik

19. Çocuk Köyü

20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş

21. Oyna ve Öğren Merkezi

22. Hobbit Park

23. Eğitim Parkı

24. Oyuncağını Paylaş Projesi

25. Sokak Oyunları Festivali

26. Nasıl Yapılır Merkezi

27. Tekno Kafe

28. Gençlik Kampları

29. Gençlik Akademisi

30. Gençlik Festivali

31. Endüstri ve Drone Park

32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti

33. Oryantiring Parkı

34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi

35. Kadın Kooparatifleri

36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri

37. El Emeği Pazarları

38. Aile Eğitim Merkezleri

39. Aşevi

40. Sosyal Market

41. Kepez İndirimli Alışveriş Günleri

Kepez’de öncelikli olmak

42. Engelsiz Yaşam Merkezi

43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi

44. Engelsiz Yaz Kampı

45. Engelliler Spor Şenliği

46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi

47. Engelliler Sanat Topluluğu

48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi

Çevre ve doğa dostu belediye

49. Arboretum Projesi

50. Millet Bahçesi

51. Mesire Alanı Düzenlemeleri

52. Kamping ve Karavan Alanları

53. İnteraktif Herbaryum Projesi

54. Hayvan Eğlence Parkı

55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri

56. Enerji Üreten Yollar

57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması

58. Atık Geliştirme Projesi

59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi

60. Tropikal Bitkiler Bahçesi

61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı

62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı

63. Ekoloji Parkı

64. Benimde Bir Ağacım Var

65. Bisiklet Taksi

İşimizi aşımızı büyütüyoruz

66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi

67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi

68. Kepez Tarım Enstitüsü

69. Kepez Fidan Üretim Merkezi

70. Traverten İşleme Merkezi

71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi

72. Yöresel Ürünler Pazarları

73. Köy Pazarları

74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi Merkezi

Kültür ve sanat

75. Millet Kıraathanesi

76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi

77. Kütüphane Parklar

78. Kültür Tırı

79. Sanat Yolu

80. Tarih Yolu

81. Açıkhava Sineması

82. Kepez Belediyesi Radyo - Tv

Ssağlık ve spor

83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı

84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi

85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 211

86. Kadın Sağlığı Merkezi

87. Fizyolojik Spor Merkezi

88. Belediye Spor Akademisi

89. Kepez Bisiklet Yollar

90. Modern Yürüyüş Yolları

91. Maraton Kepez

Eğitim

92. Kepez Eğitim Akademisi

93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı

94. Yabancı Diller Akademisi

95. Dijital Şehir Kütüphanesi

96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi

97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi

98. Matematik Evleri

99. Beyaz Ev

100. Trafik Eğitim Parkı

101. Duyu Parkı

102. Bilim Parkı

Cazibe merkezi Kepez

103. Demokrasi Müzesi

104. Dokuma Tekstil Müzesi

105. Zeytincilik Müzesi

106. Doğa Tarihi Müzesi

107. Semt Müzeleri

108. Tren Müzesi

109. Deniz Müzesi

110. Tasavvuf Müzesi

111. Yörük Müzesi

112. Sanayi ve Endüstri Müzesi

113. Pitoresk Antalya

114. Retrotofest

115. Bilim Festivali

116. Portakal Festivali

117. Kepez Kitap Fuarı

118. FLYINN Havacılık Festivali

119. Modern Araba ve Otomobil Festivali

120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali

121. Motor Sporları Yarışları

122. Zeytincilik Festivali

123. Şehitler Müzesi

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İA-Y)