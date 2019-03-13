Tütüncü’den Duraliler’e yeni eserler ve imar açıklaması

KEPEZ Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Ak Parti Kepez Belediye Başka adayı Hakan Tütüncü, yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen açık hava mitinginde Duraliler Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Başkan Tütüncü, 10 yıllık görev süresi içerisinde Duraliler’de pek çok hizmet yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Hizmete açılan Batı Çevre Yolu, mahalle ve bölgenin değerini artırdı. Söz verdiğimiz aile sağlığı merkezini Duraliler’e kazandırdık. Duraliler Okulu da dönemimizde kazandırdığımız önemli eserlerden birisi oldu. Sıcak asfalt, yeni yol, kaldırım ve park çalışmalarıyla mahallemizin temel belediyecilik hizmetlerini karşıladık. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için de iyi günlerinde, kötü günlerinde Duralilerli hemşehrilerimin yanında oldum. Duraliler ile et ve tırnak gibi olmayı Allah'a binlerce şükürler olsun ki başardık. Sadece hizmet ve eser yapmak değil, önemli olan kalplerde, gönüllerde yer edinebilmekti. Bu düşünce ile Duralilerli kardeşlerimle içli dışlı, dost ve kardeş olmaya önem verdik.”



Duraliler’e kapalı semt ve doğal ürünler pazarı

Tütüncü, 3. döneminde mahalleye yapacağı hizmetleri anlatan Tütüncü, “Mahalle sakinlerimiz, bizden ısrarla kapalı semt pazarı yapılmasını talep ediyor. Kapalı pazarın yapılabilmesi için imar planının tamamlanması gerekiyor. Ama sizlerden gelen taleplerin o kadar yoğun olduğunu görünce yeni bir formül ürettik. 15-20 gün içerisinde geçici bir kapalı pazarı Duraliler’e yapıyor ve hizmete açıyoruz. İstiyorum ki, imar planı yapılıncaya kadar Duralilerli hemşerilerimiz pazar alışverişlerini yağmurda, çamurda yazda ve kışta daha düzgün alanlarda yapsınlar. İmar planını yaptıktan sonra pazarı kalıcı hale getireceğiz.Semt pazarının içerisinde de Antalya'nın her tarafından insanların gelebileceği, Duralilere de değer katacak bir köylü pazarı da yapacağız. Çiftçimizin, hayvansal ve tarımsal ürünlerini doğrudan pazara sunabileceği bir doğal ürünler pazarını kapalı semt pazarı içerisinde hizmete açıyoruz. Köylü pazarı ile hafta sonları Duraliler’e bir ekonomik canlılığı getirelim istiyoruz” dedi.

Duraliler’deki sitelerde oturan vatandaşların doğalgaz talepleri olduğunu ifade eden Tütüncü, Kepez'de, 22 mahallede 80 binden fazla konuta doğalgaz getiren bir belediye olduklarını söyledi.

Duraliler’in siteler bölgesine doğalgazın gelmesi için imar planının tamam olması gerektiğini söyleyen Tütüncü şöyle konuştu:

“Çünkü doğalgaz borularının geçeceği yerde imar planı olmayan Avni Tolunay Mahallesi var. Bu mahalleden Duralilere doğalgaz getirirken nerenin yol, nerenin konut alanı olduğunu imar planı yapılmadan bilemeyeceğimiz için doğalgazın bölgeye getirmekte güçlük çektik. Çobanın gönlü olunca, tekeden süt çıkarırmış. İmar planı yok ama bizim bölgeye doğalgaz getirme kararlığımız var. 2019 yılı içerisinde doğalgaz, Duralileler’deki sitelere gelecek. 2020 yılının kışında sitelerde oturan hemşerilerimiz, evlerinde doğalgazla ısınacaklar. Birileri bölgenin imar planını iptal ettire dursun, Hakan Tütüncü Ankara ile gerekli görüşmeleri yapar o doğalgazı Kepez'den değil, Konyaaltı'ndan Duraliler’e getirir. Duraliler’deki hanım kardeşlerime de aile yaşam merkezi müjdesini vermek istiyorum. Spor salonunun, diyetisyenin, aile danışma uzmanlarının ve AKMEK kursunun olacağı Duraliler Aile Yaşam Merkezini, 2020 yılında hizmete açıyoruz. Duralilerin çocuklarını da unutmadık. Çocuklar için mahallede matematik evi yapıyoruz. Bu evde, çocuklarımız baştan matematik ve fen bilimleri olmak üzere takviye ders ve kurslar alacaklar. Bu hizmetimiz de 2020 yılı içerisinde hizmete açılacak”



“İmar planı yapma sözümüzü tuttuk”

Başkan Hakan Tütüncü, hazırladıkları ‘Duraliler Mahallesi İmar Planı Gerçekleri’ adlı broşür ile mahallenin beklentisi olan imar planıyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Menderes Türel ile 2014’te mahalleyi ziyaret ettiğimizde imar planı sorununu çözme sözü vermiştik. Ak Partililer ve Milliyetçi Hareket Partililer, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Duraliler’in imar planını yapmak için üstün bir gayreti ortaya koydular. Duraliler’in imar planı çalışmalarına 2015’te başladık. Bölgenin tarım arazisi olması dolayısıyla öncelikle Tarım Dışı Kullanım ve Kamu Yararı kararlarını aldık. Bu kararların alınmasının ardından 5 bin ölçekli nazım imar planını hazırladık. Büyükşehir Meclisi’nde bu plan, 8 Aralık 2015’te kabul edildi. Bu imar planı, Ziraat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava neticesinde 3. İdare Mahkemesi’nin ‘Tarım Dışı Kullanım Kararı’nı iptal etmesi neticesinde imar planı uygulanamadı. Mahkemenin iptal kararından sonra Duraliler’in imar planını yapma kararlılığımızdan vazgeçmedik. Büyükşehir Belediyemiz ile çalışarak 2016 yılında Tarım Dışı Kullanım ve kamu yararı kararlarını alarak yeniden imar planı yaptık. Mahkeme kararına karşı gelmeyecek bir imar planı hazırladık. Bu plan, Büyükşehir Meclisi’nde Ekim 2017’de kabul edildi. Bu plan, meclisten Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Partili meclis üyelerinin kabul oylarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ret oylarıyla geçti. Duraliler’in 2.imar planı da Ziraat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava neticesinde Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin ‘Tarım Dışı Kullanım Kararı’nı iptal etmesiyle engellendi. Engelleri aşa aşa Duraliler’in imar planını tamamlayacağız”

“Türel ve Tütüncü Duraliler’in imar planını yapacak”

Altınova'nın 40 yıla yakın çözüm bekleyen imar planını yaparken de çok iptallerle karşılaştığını dile getiren Tütüncü, “Ama Altınova'nın imar planını yaptım ve hemşerilerimize tapularını verdim. Altınovalılara nasıl tapularını verdiysek, Duraliler’e de vereceğiz. Duralilerin imar planını yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Menderes Türel ve Hakan Tütüncü bu imar planını yapacak, Duraliler de muradına erecek. Bu böyle bilinsin”

Mitinge Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile cumhur ittifakının Kepez Belediye Meclis üyesi adayları katıldı.