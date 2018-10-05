Tütüncü: “Esnafımızın yanı başındayız”

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaf ve oda ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Tütüncü, Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak’ı ziyaret ederek, yeniden güven tazeleyen başkan ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk’ün de bulunduğu ziyarette, Başkan Tütüncü, Bucak ve yönetimiyle uzun süre sohbet etti. Tütüncü, “İlk günden bu yana olan hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı hissiyatla çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve sizlerle gönül bağımızı aralıksız sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi. Sanayi esnafının yüzde 90’ının Kepezli olduğunu belirten Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak da, katkılarından dolayı teşekkür ederek, Başkan Tütüncü’ye anı şilti takdim etti.

Sanayi esnafını da gezdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Oto Tamirciler Odası ziyaretinin ardından Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ile birlikte sanayi sitesi esnafını gezdi. Başkan Tütüncü, marangoz, demir, pencere gibi imalathanelerin yanı sıra aile sağlığı merkezi ve büfe esnafını ziyaret ederek, esnafın istek ve taleplerini de tek tek dinledi.