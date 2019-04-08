Tütüncü'den seçim ekibine teşekkür

31 Mart Yerel seçimlerinde kazanan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Kepez İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, seçim kampanyasını birlikte yürüttüğü teşkilat mensuplarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Başkan Hakan Tütüncü, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni kazanmasının ardından seçim kampanyasını yürüten Ak Parti Kepez İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) görevlileriyle parti binasında bir araya geldi. Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızla çok güzel, bereketli bir seçim kampanyasını uyum içerisinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı güçlendirici bir şekilde tamamladık. Seçim kampanyamıza emek veren, alın teri döken gece-gündüz bizimle birlikte çalışan bütün teşkilat mensuplarımıza ve gönüllülerimize yürekten, gönülden teşekkür ederim. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Rabbim, bu seçimde bizleri mahcup etmedi. Gayret ettik, çalıştık ve son derecede güzel bir neticeyi elde ettik. Yüzde 50,5 oy oranıyla bu seçimi almış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadesini kullandı.





“İlk kez ittifakla yerel seçime gidildi”

Her seçimin, kendi atmosferi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Tütüncü, “Türkiye, demokrasi tarihinde ilk defa bir yerel seçime ittifakla girdi. Yani partilerin yarıştığı değil, ittifakların yarıştığı, 2 kutuplu, 2 bloklu bir seçim sistemini Kepez'de, Türkiye'de ilk defa yaşadık. Seçim değerlendirmemizi, ittifak sistemi üzerinden yaptığımız zaman sağlıklı noktalara ulaşabiliriz.”görüşünü dile getirdi.





“Seçim kampanyasında üzerimize düşeni yaptık”

Ak Parti siyasetinin temelinde milli iradeye saygının olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla her şeyden evvel bizim, milletimizin ortaya koyduğu tercihe saygı duymak gibi bir sorumluluğumuz var. İkincisi, seçim neticelerinden alınacak dersler de var. Cenabı Allah, Kuran'ı Kerim'de biz müminlere şöyle buyuruyor; ‘Sizin hayır sandığınız şer; Şer sandığınız şeyde hayır vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.' Cenabı Hakk, Tekvir suresi, ayet 29'da ise ‘Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.' buyuruyor. Biz üzerimize düşeni en güzel şekilde yapacağız. Biz, neticeye tesir edemeyiz. Netice, Cenabı Hakk'ın kader kalemi ile yazdığındadır. Kaderde ne varsa o tecelli edecektir. Bunu asla hatırdan çıkarmayalım. Antalya Büyükşehir Belediyesinde ve bazı ilçelerde alınan seçim neticeleri Ak Partimize gönül vermiş arkadaşlarımızı, bizleri müteessir etmiştir. Hüzünlendik ancak dönüp şuna bakmamız lazım; üzerimize düşeni elimizden geldiğince yaptık mı? Ben yaptığımız kanaatindeyim. Teşkilatımızdaki arkadaşlarımız, adaylarımız, gönüllü kardeşlerimiz ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiler.”





“Niyetimiz halisti, hikayemiz de güzel bitti”

Başkan Hakan Tütüncü, niyeti iyi olanın hikâyesinin iyi bittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti. “Bizim de niyetimiz halisti, Allah'ın izniyle hikâyemiz de güzel bitti. Muhalefet, kuyumuzu kazımaya çalıştıkça Cenabı Allah bize başka yerlerde, başka güzellikler nasip etti. Seçimler artık geçmişte kaldı. Biz, asla geriye değil, ileriye doğru bakacağız. Geçmişteki birtakım olumsuzluklarla keyfimizi, huzurumuzu kaçırıp, gelecek motivasyonumuzu da dağıtacak değiliz. Geçmişte bize yapılan birtakım ihanetleri, saygısızlıkları bizden görünüp de başkalarına çalışan bazı kimseleri, onları da zaten zaman ayan beyan gösterecek. İnadına kardeşlik diyeceğiz. Birbirimize daha sıkı sarılacağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz ve geleceğe birlikte yürümekten dolayı büyük bir mutluluk duyacağız.