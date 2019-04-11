Tutuklu eski başkandan Yücel’e çiçek

Alanya Belediye Başkanlığını 2’nci kez kazanan Adem Murat Yücel'e cezaevinde tutuklu bulunan Yatçılar Kooperatifi eski Başkanı Şükrü Sipahioğlu’ndan kutlama çiçeği gönderildi

Tutuklu eski başkandan Yücel’e çiçek
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Mehmet AL

ALANYA L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Alanya Yatçılar Kooperatifi eski Başkanı Şükrü Sipahioğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tebrik çiçeği gönderdi. Alanya’da Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine giren ve 2’nci kez Alanya Belediye Başkanlığı’na seçilen Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Adem Murat Yücel’i tebrik eden Sipahioğlu, kırmızı güllerden oluşan çiçek buketinin üzerine “Alanya Cezaevi’ndeki tüm milliyetçi dostlar adına” notunu düştü.

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