Tutuklu başkan adayı kaybetti

ANTALYA'DA 5 bin üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın seçimli olağanüstü genel kurulu, Turgut Özal Spor Salonu’nda tamamlandı. Polis, olumsuzluklara karşı spor salonu etrafında geniş güvenlik önlemi aldı, oy kullanmak isteyenleri üst aramasından geçirdi. Antalya Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı Bayram Dal’ın divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Alkan, Niyazi Özçelik ve Hüseyin Aksoy yarıştı. Saat 10.00’da başlayan seçimlerde adayların isimleri tek tek açıklandığında eşi cezaevinde bulunan Ayşe Alkan gözyaşlarını tutamadı.

Oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı. Oyların sayımı esnasında kalabalık gruplar heyecanla sonucu bekledi. Seçim sonuçlarına göre 3 dönemdir rakibi Mehmet Ali Alkan'a karşı seçim kaybeden Niyazi Özçelik 1749 oy aldı. Mehmet Ali Alkan ise 1249 oy alabildi. Özçelik, seçimleri en yakın rakibine karşı 500 oy farkıyla kazandı. Üçüncü aday Hüseyin Aksoy ise 356 oy alabildi. Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından salon önünde bekleyen kalabalık Özçelik'i omuzlara aldı.

ALKAN İLK KEZ KAYBETTİ

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Temmuz'da eski başkan Mehmet Ali Alkan ve yönetim kurulundan 2 isim 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ticaret Bakanlığı, 3'ü tutuklu 19 sanık hakkında dava açılmasının ardından odanın seçime gitmesi yönünde karar verdi. Eski başkan Mehmet Ali Alkan 4 dönem, odanın başkanlığını yürüttü.