'Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri...'

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yılmaz'ın, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına konu suçlamalar kapsamında, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan tutuklu "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın, emniyetteki ifade işlemlerine ilişkin 10 sayfadan oluşan tutanakta, üzerine isnat edilen bazı suçlamalara ilişkin "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.



Tutanakta ifadesi yer alan H.B.A, Yılmaz'ın illegal olarak KCK içerisinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.



Sözde "KCK sözleşmesinde" yer alan yargı yapılanmasına ilişkin bilgi veren H.B.A, Yılmaz'ın da kadın yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen yargılamalarda yer aldığını iddia etti.



"MOLOTOFKOKTEYLİ ATAN ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM" İDDİASI



Yılmaz'ın, genellikle kadın sorunları ile ilgili çözülmesi gereken konularda yargılama yaptığını öne süren H.B.A, ifadesinde şunları kaydetti:



"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip, bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek, ceza almalarına engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarının duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılanmasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek, üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi. Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip, çıkıyordu."



Yılmaz'a yönelik isnat edilen suçlamalar arasında, terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını paylaşması, KHK ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneği'nin üyesi olarak katıldığı faaliyetler de yer aldı.

