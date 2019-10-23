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'Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri...'

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın hakkında şok eden bir beyan yer aldı

GÜNCEL 23.10.2019, 17:13 23.10.2019, 17:15
'Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri...'
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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması  kapsamında gözaltına alınan Yılmaz'ın, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına konu suçlamalar kapsamında, 3  yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan tutuklu "Bermal" kod isimli  H.B.A'nın ifadesinin olduğu ortaya çıktı.
Yılmaz'ın, emniyetteki ifade işlemlerine ilişkin 10 sayfadan oluşan  tutanakta, üzerine isnat edilen bazı suçlamalara ilişkin "susma" hakkını  kullandığı öğrenildi.
 
Tutanakta ifadesi yer alan H.B.A, Yılmaz'ın illegal olarak KCK  içerisinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların  terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.
 
Sözde "KCK sözleşmesinde" yer alan yargı yapılanmasına ilişkin bilgi  veren H.B.A, Yılmaz'ın da kadın yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen  yargılamalarda yer aldığını iddia etti.
 
"MOLOTOFKOKTEYLİ ATAN ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM" İDDİASI 
 
Yılmaz'ın, genellikle kadın sorunları ile ilgili çözülmesi gereken  konularda yargılama yaptığını öne süren H.B.A, ifadesinde şunları kaydetti:
 
"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk  ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip,  bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek, ceza almalarına engel olmaya  çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan  'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarının duygusal anlamda yasak ilişkileri  bulunanların yargılanmasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim  ederek, üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK  kamplarına gönderirdi. Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak  bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK  cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer  alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip, çıkıyordu."
 
Yılmaz'a yönelik isnat edilen suçlamalar arasında, terör örgütü  propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, sosyal paylaşım sitesinde  terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını paylaşması, KHK ile kapatılan  Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneği'nin üyesi olarak katıldığı faaliyetler  de yer aldı.
 

#tutuklanan
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