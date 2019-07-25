Tutuklanan Alanyalı başkan tahliye edildi

ALANYA'DA 25 Haziran'da gerçekleşen trafik kazasında tanıdık bir isim dikkat çekmişti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım kazada yaralanmıştı. Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde 25 Haziran gecesi feci bir kaza yaşanmış kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kaza ile ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıkmıştı. Kazada yaralanan isimlerin birisinin de Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım olduğu öğrenilmişti. Polonyalı turistleri taşıyan midibüsün de karıştığı kazada Başkan Yıldırım’ın kaburga kemikleri kırılmış ve bir süre ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Kazada kusurlu olduğu belirtilen İlçe Başkanı Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mahmutlar L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Aradan geçen bir ayın ardından Yıldırım bugün akşam saatlerinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.