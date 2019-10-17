TÜSİAD'dan ABD ve AB yetkililerine 'Barış Pınarı Harekâtı' mektubu

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin Kuzey Suriye’ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup yolladıklarını açıkladı. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık" dedi.

TÜSİAD tarafından ABD ve AB siyasi yetkililerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gönderilen mektuplara yönelik bilgi veren Kaslowski, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık."