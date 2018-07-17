Turun gelenekselleşen Alanya etabı artık yok

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-14 Ekim tarihlerinde 54'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun güzergahında değişikliğe gidildiğini söyledi. Küçükbakırcı, Dünya Turu seviyesindeki yarışın startının ilk kez Konya'dan verileceğini açıkladı. Konya'nın bisiklet sporundaki önemine işaret eden Küçükbakırcı, "Konya'nın bisiklet sporuna hizmetleri saymakla bitmez. Türk Milli Takımı'na en çok bisikletçi yetiştiren şehir. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip. Konya, dünya'da New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Aynı zamanda dünyanın en iyi veledromunun yapılacağı şehir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Konya'dan start alacak." ifadelerini kullandı.

BAKIRCI TORPİL GEÇTİ

TBF Başkanı Küçükbakırcı, etaplarda yapılan ikinci önemli değişikliğin de turun Bursa'dan geçmesi olduğunu belirtti. Turda dünyanın en seçkin bisikletçilerinin yer aldığına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Türkiye tura yine milli takım adı altında katılacak" dedi. Küçükbakırcı, 6 etaptan oluşan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için 20 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacağını kaydetti. Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunan turun organize ve koordine edilmesi işinin açık usulle ihale edileceğini dile getiren Küçükbakırcı, "Söz konusu ihale akreditasyon, televizyon çekimi, prodüksiyon, konaklama, araç kiralama, ulaşım, medya gibi organizasyona ilişkin mal ve hizmet alımlarını içeriyor" diye konuştu.

"ALANYA'YA KASTINIZ NE?"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yıllardır süregelen bir geneleneğe son veren Erol Küçükbakırcı ve yönetiminin Alanya etabına bu yıl yer vermemesine tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Konyalı federasyonun Konya'ya torpil geçmesine isyan etti. Dim, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "54'ncü CB Bisiklet Turu'nda artık Alanya parkuru hiç yok. Antalya ise canlı yayın dışında kaldı. Konyalı federasyon Konya'ya torpil geçmiş iyi de Alanya'ya kastınız ne? Eminim Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu oldu bittiye izin vermez" ifadelerine yer verdi.



İŞTE TUR 2018'İN GÜZERGAHI:

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) etapları şöyle:

1. etap: Konya-Konya

2. etap: Antalya-Fethiye

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana)

5. etap: Selçuk-Manisa

6. etap: Bursa-İstanbul