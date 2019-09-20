'TÜRSAB'ta tiyatro sahnelendi'

Ceren ŞAHİN

AYTUR Turizm İşletme Müdürü Ergun Ulu, önceki gün TÜRSAB Alanya BTK'ya ait bir araçla, kurum personeli tarafından, Alanya BTK Başkanı Bilal Korkmaz'a ait Haybil Turizm için tur yapıldığını iddia ederek, çektiği şok görüntüleri basınla paylaşmıştı. Ortaya çıkan görüntüler ve iddiaların ardından bir açıklama yapan Korkmaz, Rus çifti TÜRSAB’ın misafiri olarak ağırladıklarını ve çekimlerinin yapılarak haberleştirildiğini söyledi.

'TÜRSAB OLARAK AĞIRLADIK'

Korkmaz şöyle konuştu: "Bir karı-koca devlet memuru olan kişileri, bir acentamızın bize haber vermesi üzerine şahsım bizzat Avsallar’a giderek kendileriyle irtibat kurdum. 4 yıl Türkiye’ye gelmek için beklediklerini, izin alamadıklarını söylediler. Sohbet ettiğimiz zaman parasailing, Sapadere Kanyonu ve safari sunduk. Bu üçünü yapmadığını ama bunun ikisini yani parasailing ve Sapadere’yi yapabileceklerini söylediler. Konaklı’da otelci bir beyefendi aradı ve orada indim. Şoföre bunları Haybil Turizm değil ama Haybil işbirliği ile parasailing yapan bir seyehat acentamızda uçuracaklar, orada çekim yapacaklar dedim. Kesinlikle bir kuruş ücret alınması söz konusu değil. Bu tamamen TÜRSAB olarak yaptığımız bir şey. Bana bir Allah’ın kulu, eğer bu misafirlerden gerek pay olarak, gerekse bir başka benim kanalımla x acentaya veya herhangi bir şahsa bir tek kuruşluk, bak tek kuruşluk menfaat sağladığımı ispat ederlerse, bırakın TÜRSAB’ı, hayatımı feda ederim” dedi.

‘ÖDÜL ALACAK BİR VİDEO’

Korkmaz’a yanıt gecikmedi, görüntüleri çekip, basına dağıtan turizmci Ergun Ulu, Dim TV (dimtv.tv)mikrofonlarına konuştu. Ulu "Yaklaşık 2-3 aydır böyle bir aracın buraya misafir getirdiğini görüyorduk. Ama aklımıza hiç bu aracın TÜRSAB aracı olduğu gelmemişti. Daha sonra biz bunu 1-2 defa gözetledik. Videoya aldık. Artık kimsenin korkmasına gerek yok. Kim ne yapıyorsa cezasını çekmeli.

Daha sonra da gayet güzel bir montaj yapmışlar, tebrik ediyorum. Cannes Film Festivali’nde kısa metrajlı filme girer. Hemen peşinden misafiri TÜRSAB bağlamış gibi senaryo ayarlamışlar. Onları da tebrik ediyorum. Bu konuda gayet başarılı, belki ödül alırlar. TÜRSAB bunu özel olarak seçmiş, uçurduktan sonra götürmüşler. Orada çiçek hediye ediyorlar, çay ikram ediyorlar. Biz bunları ücretsiz uçurduk diye arkasına güzel bir film hazırlamışlar 1 dakikalık. Kısa metrajlı film de inanıyorum senaryo konusunda güzel yazılmış, bence ödül alır. Ama ne yazık ki bizler her şeyimizi 4-4’lük yapmaya çalışıyoruz. Bütün araçlarımızla, D2 belgeleri var. Pilotlarımızın hepsinin lisansları tam, sigortalarımız tam. Haklı rekabet olacağı yerde, Türkler’den, Konaklı’dan devamlı buraya TÜRSAB arabasıyla, kendi şahsi arabasıymış gibi hareket ediyor. Hatta videoya bakarsak içeride Haybil Turizm’in tabelaları ve broşürleri var. Kendi şahsi arabası gibi kullanıyor. Ben de bizzat şahit oldum. Burada diğer arkadaşlardan da şahit olanlar var. Biz de takipte bulunduk ve bunun neticesinde de ortaya çıkardık. Genel merkeze de bildirdik. TÜRSAB’ı bunlar kendi çiftliğine çevirmişler. Ne yazık ki kaçaklardan koruyacak kadro, kötü emellere alet ediyor. Durum çok vahim, çok üzücü, keşke bunlar yaşanmasaydı. Biz de farklı şekilde burada birlikte daha güzel projelerimizi anlatmak için bulunsaydık" dedi.

‘SAHNELENMİŞ BİR TİYATRO’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Seyahat Acentelerinden Sorumlu Grup Başkanı ve Meclis Üyesi olan, TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Yılmaz ise, Korkmaz’ın, çiftin TÜRSAB tarafından ağırlandığını ifade ederek yaptığı açıklamaya “Tiyatro” dedi ve eleştirdi. Yılmaz “Bu aracın 3 aydır müşteri taşıdığı herkesçe biliniyor. Zaten daha önce almış olduğumuz duyumlar üzerine aracı takip ettiriyorduk. TÜRSAB’a ait olduğunu öğrenir öğrenmez de gerekli başvuruları gerçekleştirdik. Bu aracın kirasını genel merkez ödüyor. Vesileyle aracın benzinini de acentacılar ödemiş oluyor. Düşünün ki bizim ödediğimiz benzin parasıyla Haybil Turizm transfer yapıyor. Hali hazırda durum velev ki söylediği gibi, bu araçla zaten transfer yapamaz. Bu araç denetim aracıdır. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bahsi geçen ağırlama açıklamasına diyeceğim tek şey şu ki, sahnelenmiş bir tiyatrodur" ifadelerini kullandı.