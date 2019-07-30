TÜRSAB'ta ilk aday Kerim Yılmaz

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın geçtiğimiz yıl seçimi kazanmasının ardından yapılan değişikliklerde Bölgesel Yürütme Kurulu adı altına faaliyet veren temsilcilikler kapatılmış ve yerine Bölge Temsil Kurulu olarak yeni bir yapı devreye girmişti. 2018 yılı haziran ayında BTK’nın seçimi yapılmış, başkanlığı bıraktığını açıklayan Suat Çavuşoğlu’nun ardından Bilal Korkmaz yeni başkan olmuştu. Alanya BTK’nın seçimli genel kurulunun ekim ayı sonu veya kasım ayı başında yapılması bekleniyor. Seçimin tarihi henüz netleşmemesine rağmen geçtiğimiz aylarda TÜRSAB Alanya BTK’daki başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini ifade eden Kerim Yılmaz, yeni yapılacak seçimde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz “TÜRSAB Alanya BTK’nın yeni yapılacak seçimlerinde adayım. Amacım Alanya turizmine hizmet etmek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 00:48