TÜRSAB’da seçim günü

GENEL kurul ve başkanlık seçimi bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 230 delege saat 14.00 itibariyle oy vermek üzere sandık başında olacak. TÜRSAB Alanya BTK Başkanlığı için mevcut başkan Bilal Korkmaz, Kerim Yılmaz ve Kerim Sarıkaya yarışacak.

‘MAVİNİN ANLAMI GİBİ DÜRÜSTÇE YÖNETECEĞİZ’

TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Yılmaz seçime saatler kala delegelere seslendi ve demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa davet etti. Yılmaz seçimde renklerinin mavi olduğuna değinerek “TÜRSAB’ı mavinin anlamı gibi yöneteceğiz, sorumluluk alarak, dürüstçe ve sadakatle” dedi. Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Seçim sürecinde bütün meslektaşlarımızı dolaştık, meslektaşlarımızı iş yerinde gördük. Sorunlarımızı masaya yatırdık. Bu sürecin bize büyük katkıları da oldu. Yönetime geldiğimiz zaman gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bu süreçte kurmuş olduğumuz bağlar, yapmış olduğumuz istişareler bizlere ışık tutacak. Ben bunu bütün kurumlara, bütün başkanlara tavsiye ediyorum. Bütün üyelerini, bütün meslektaşlarını tanımalarını istiyorum. 230 üyemiz genel kurulda oy kullanacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugüne dek verdiğimiz hiçbir sözü tutmadığımız görülmemiştir. Bundan sonrada tutmaya, söylediklerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Bunu da yönetim kurulu üyelerimizden aldığımız güçle yapacağız. Rengimiz mavi. TÜRSAB Alanya BTK’yı da rengimizin yani mavinin anlamı gibi yöneteceğiz, sorumluluk alarak, güvenle, dürüstçe ve sadakatle. Ben bütün üyelerimizi demokratik haklarını kullanmak için sandık başına davet ediyorum.”

‘KİM KAZANIRSA KAZANSIN HEPİMİZ MESLEKTAŞIZ’

TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Sarıkaya da genel kurul öncesi delegelere sandık çağrısı yaparak “Bugüne kadar biz konuştuk, üyelerimiz teveccüh gösterip dinledi. Artık söz üyelerimizde. Ben üyelerimizden kime oy verirlerse versinler mutlaka seçime katılmalarını istiyorum. Hangi aday gönüllerinde yatıyorsa bizim saygımız sonsuz. Ancak demokrasi görevlerini yerine getirip mutlaka sandığa gelsinler. Seçim günü saat 17.30’dan itibaren seçim biter ve meslektaşlık başlar. Kim kazanırsa kazansın seçimden sonra hepimiz meslektaşız. Alanya turizmi için kim kazanırsa kazansın ben desteğimi asla esirgemem. Umarım TÜRSAB Alanya BTK’ya yakışır bir seçim olur” ifadelerini kullandı. Öte yandan dün akşam düzenlenen organizasyonda üyelerle bir araya gelen Başkan Adayı Sarıkaya yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri de açıkladı. Listede şu isimler yer aldı: Exotic Turizm’den Cengiz Topçu, Bülent Elbeller Turizm’den Bülent Elbeller, Lena Kemal Turizm’den Kemal Karataş, Free Time Turizm’den Hilmiye Soysüllü, Tourmania Turizm’den İbrahim Yüksel, Timeless Tour Travel’dan Öncer Çekiç, Fire Turizm’den Eren Özen, Labas Turizm’den Mustafa Erkut, Fairday Turizm’den Mustafa Karakoyunlu, Bülbüller Turizm’den Süleyman Çelik, DT Doğru Turizm’den Ayhan Doğru, Liberal Tour Turizm’den Ümit Saygılı, Keçeli Turizm’den Abdullah Çelik.