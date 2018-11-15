TÜRSAB’da hedef 2020

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Bilal Korkmaz, TÜRSAB Alanya’nın olağan aylık toplantılarının kasım ayı oturumunda sezon ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, “Günümüzde geldiğimiz şu sürece bakarsak, 2015’ten bu yana en iyi sezonumuzu yaşadık. 2019’un daha iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: “Sezonu değerlendirmek gerekirse 2018’de iyi bir dönem geçirdik. Misafir sayısı olarak rekorlar kırdık. Ne yazık ki ekonomik olarak daha önceki sezonlardan ekside olduğumuz için tam anlamıyla ‘Karlılık yakalandı’ diyemeyiz. Bu yıl kar ettik, geçtiğimiz yılların da zararlarının bir kısmını telafi edebildik. 2019’un da iyi geçmesi ve Avrupalı turistin artmasıyla birlikte bu zararın da kapanacağına inanıyoruz. 2020’de tam anlamıyla karlılık başlayacaktır bundan yana endişemiz yok. TÜRSAB olarak da 2020’de sektördeki sorunları sıfıra indirgemek istiyoruz. Planlı ve programlı hareket etmek gerekiyor.”

‘ACENTACILAR DIŞINDA HERKES ACENTACI’

Sektörün en büyük sorunu haline gelmiş olan kaçak acentacılık faaliyetlerine değinen Korkmaz, “Sektörde göreve geldikten sonra şunu daha net görmeye başladık, sektörde faaliyet gösteren resmi acentacılar dışında herkes acentacı. Emlakçısı, kapıcısı, marketçisi herkes acentacılık yapıyor. Bu anlamda biz denetimlerimizi arttırdık. 3 ay gibi bir süre içerisinde yüzde 70-80’inin önüne geçtik. Hedefimiz daha da fazlası. Sürekli uğraşmak gerekiyor. Düzene sokmak zaman alacak ancak öyle veya böyle bunu yapacağız. Bu kaçak acentacılığın önüne geçmemiz ve gelir gider dengesini kurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘YASA OLARAK EKSİKLİKLER VAR’

Uzun süredir denetimlerin yetersiz olduğu konusunda eleştirilen TÜRSAB’ın elinin kolunun bağlı olduğunu ifade eden Korkmaz, “Denetimler konusunda eksikliğinin en büyük nedeni ne yazık ki yasa yetersizliği. TÜRSAB ne yazık ki tek başına denetim yapamıyor. Başka kurumlarla işbirliği içerisinde olmak zorunda kalıyor. Bu da bir külfet doğuruyor. Ortak hareket zorunluluğunun kalkması gerekiyor. TÜRSAB baskı kuramamış TÜRSAB’ın bu konuda Alanya’da eksikliği var ama bunun da üstesinden gelinir. Daha önce 1618 sayılı yasada 3-6 ay arasında hapis cezası kanunu vardı şimdi kalkmış. Topyekün olarak bir hareket başlatılmalı” diye konuştu.

‘YÖNETİM ÖZÜNE DÖNMÜŞ DURUMDA’

Korkmaz, son olarak şunlara değindi: “TÜRSAB olarak bir sorunumuz da şu var, TÜRSAB atamalara kalmıştı. Bölge yönetimleri bölge yöneticilerinden alınıp, memurlara verilmiş. Şimdi bu sistem geri değişiyor. Genel olarak baktığımızda da tepeden bir dönüş başladı. Genel Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’un işbirliği içerisinde olması önemli. Biz sektördeki sorunları önleme noktasında kararlı bir yönetim olarak göreve geldik. Görevimizin de arkasında duracağız.”