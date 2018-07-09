TÜRSAB'tan 'Nezaket' çıkışı

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Genel Sekreteri ve Exotic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Topçu, turizmin önemli bir sorununa parmak basarak, turizm çalışanlarının Alanya'yı tercih eden turistlere karşı daha nazik davranması gerektiğini belirterek, işverenlere çağrıda bulundu. Turizm çalışanlarının nezaketsiz oluşuyla ilgili çok sayıda şikayetvari geri dönüşler yaşandığını ifade eden Topçu, "Tüm işverenler bilhassa turizm işverenleri, personellerine turiste karşı daha nezaketli davranılması konusunda eğitim vermeli" dedi.

'EN ÖNEMLİ FAKTÖR YAKLAŞIM'

Topçu, turisti Alanya'da tutundurmanın en önemli yolunun doğru davranıştan geçtiğini belirterek Yeni Alanya'ya şu açıklamaları yaptı: Evet sayısal anlamda güzel bir yıl yaşıyoruz, evet girdiler açısından henüz belki istediğimiz rakamlara ulaşamadık ancak bu artışın sürekliliğini sağlamanın önemli ayaklarından biri de gelen misafire gösterilen davranış şekli. Bunun altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor.

'İLGİLİ KURUMLAR DA GÖRMELİ'

Daha öncede dile getirildiği ve getirdiğimiz üzere sezonun neredeyse yarısına geldiğimiz bugünlerde aldığımız geri dönüşlerde destinasyon anlamındaki eksilerimiz veya artılarımızın yanında halen sektörde yaşanan personelde davranış sorunlarının devam ettiğini görüyoruz. Belki de bu konuyu sürekli gündemde tutmak ilgili kişi ve kuruluşların dikkatini çekecek ve yapılması gerekenler konusunda yol gösterici olacaktır.

'NEZAKET DERSLERİ ŞART OLDU'

Belki de bazı uygulamalarını gördüğümüz ve sonuçları açısından olumlu geri dönüşümler alınan 'nezaket derslerinin' küçüklü büyüklü tüm işletmelerin belli periyotlarda tüm çalışanlarına vermesi veya hatırlatması gerekiyor. Belki de bir yıldır hayalini kurduğu tatile ilk adımını attığı havalimanından, oteline kadar ulaşımında veya gecenin bir yarısı otele giriş yaptığında ilk gördüğü kişi olan resepsiyon görevlisinin ona yaklaşımının misafirin tüm tatiline olan algısını belirleyeceğini iyi anlatmamız ve anlamız gerekmektedir.

'HERKES GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMELİ'

Özellikle son iki yıldır yaşanan krizlerden sonra sektörden uzaklaşan ve başka alanlarda kendilerine yön çizmiş olan sektör çalışanlarının ikamesi zaman alacak gibi duruyor. Bu durumda sektöre yeni giriş yapan ve sektörde kendine yer arayan bu yeni grubun sektörle ilgili tüm hizmetleri sunuş biçimi ve davranış şekilleri turizmde bundan sonraki yılları da olumlu ya da olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olduğundan hem sektör bileşenlerinin bu konulara gerekli hassasiyeti göstermesi ve eğitimleri konusunda önlem alması zorunlu hale geliyor. Bu hem işletme hem destinasyon hem de ülke turizminin bundan sonraki yıllardaki beklentisini de etkileyecektir.

