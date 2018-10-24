TÜRSAB'tan kaçak ihbar hattı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, TÜRSAB Alanya olarak kaçak faaliyet yapan acentaların önüne geçmek için ihbar hattı kurduklarını açıkladı

TÜRSAB'tan kaçak ihbar hattı
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YILMAZ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli meslektaşlar, sayın Alanya turizmcileri, TÜRSAB Alanya olarak kaçak ihbar hattını oluşturmuş bulunmaktayız. Etrafınızda yasa dışı acenta tur faaliyetleri yaptığını fark ettiğiniz kişi veya kişileri bu hatta şikayet edebilirsiniz. Kaçak ihbar hattı telefon numarası 0242 512 21 49. Daha iyi bir Alanya, daha iyi bir turizm için çalışıyoruz. Herkese hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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