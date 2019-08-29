TÜRSAB'ta son söz Alanya'da söylendi: Seçim var!

BİLAL Korkmaz başkanlığındaki TÜRSAB Alanya Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Yönetim Kurulu Üyesi olan Aytur Turizm sahibi Tolga Yıldırım dün istifa etmiş, Yeni Alanya'ya konuşan Yıldırım, TÜRSAB Alanya BTK'nın güvenilirliğini yitirdiğini söylemişti. Yıldırım'dan önce 'Başkan Yardımcılığı' görevinden istifa eden Kerim Yılmaz da çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

TÜRSAB Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Yılmaz "Mevcut başkanın kendi başına aldığı kararlar ve yarattığı sıkıntılar benim de istifa sebebimdi. Oysa başkandan destek görmeden çok önemli çalışmalar yapmıştım. TÜRSAB'ta iç hesaplaşmalar arttı. TÜRSAB Başkanı ulaşılabilir olmalı. Üyelerini mağdur etmemeli. Böyle giderse daha çok istifa olur" demişti.

ALANYA'DA 'SEÇİM VAR' DEDİ

TÜRSAB Alanya BTK çalkalanırken, mevcut başkan Bilal Korkmaz "Alanya dahil BTK'larda seçim yok" açıklamasını yapmıştı. Bu akşam ALTSO Konferans Salonu'nda protokol üyeleri ve TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da katılımıyla Alanya'da ilk kez yapılan Enformasyon Memurluğu Sınavı'nda başarılı olanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Burada konuşan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya "TÜRSAB'ta seçimler ekim ayı ortasında yapılacak" dedi.