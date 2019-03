TÜROFED'den Ruslarla eğitim turizmi işbirliği

OSMAN Ayık, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden turizm eğitimi için gelen ve Antalya'da ikamet eden Rus ve BDT ülkesi vatandaşların eğitim gördüğü okulda, öğrencilere Antalya turizmini ve Türkiye'nin 2023 yılı turizm hedeflerini anlattı. Tourism Of Academy ve Rus Okulu'nun, dünyanın çok farklı ülkelerinden öğrencileri Antalya'ya getirdiğini belirten Ayık, “Antalya Türkiye'nin turizm başkentidir. Turizm endüstrisinin en gelişmiş olduğu noktalardan biri. Bu okul aracılığıyla yapılan, hem eğitim turizmine katkı, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen öğrencileri hem Türk kültürüyle buluşturuyor, hem de onların çok önemli bir alanda meslek sahibi olmalarını sağlıyorlar. Bu bence büyük bir iş, herkesin cesaret edip kolaylıkla yapabileceği bir iş değil" dedi. TÜROFED Başkanı Ayık, burada yetişen öğrencilerin de Türkçe, Rusça, İngilizce gibi dilleri bildiğini, uluslararası eğitim kurumlarıyla işbirlikleri sayesinde burada yetişen çocukların geleceğe son derece hazır olduklarını dile getirdi. Ayık, buradaki yabancı öğrencilerin Antalya'da son derece kaliteli hizmet veren otellerde staj yaparak, gelecekte edinecekleri mesleklere de çok kolay hazırlandıklarına dikkati çekti. Okulun kurucusu Victor Bikkenev'in okulu ve eğitim sistemini tanıttığı Osman Ayık, “Biz TÜROFED olarak bu eğitim kurumuyla her türlü işbirliğini yapıp, buradaki eğitimin daha iyi noktalara gitmesi ve buradan çıkan öğrencilerin hem kendi ülkelerinde hem de ülkemizde turizmde kalifiye eleman olarak hizmet etmeleri noktasında her türlü işbirliğini birlikte yürüteceğiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 11:03