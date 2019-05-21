TÜROFED'den eğitimde yeni tatil takvimi çağrısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde yeni tatil takvimi açıkladı. Bu kapsamda 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak belirlendi. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Turizmciler de alınan bu karardan memnuniyet duydu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sektör olarak olumlu karşıladıklarını ve memnuniyet duyduklarını belirtti. Yeni tatil takviminin iç turizmde yığılmayı engelleyeceğini dile getiren Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'na bu birer haftalık tatilin bölgelere ayrılması konusunda çağrıda bulundu. Ayık, "Bu kasım ve nisan aylarını kapsayan tatillerin bölgelere göre dağılımı yapılırsa daha iyi olur. Örneğin kasım ayının ilk haftası doğu bölgeleri için, sonraki haftası orta bölge ve son haftası batı bölgeleri için tatil uygulanabilir. Bu kolay ve yapılabilir bir şey" mesajını verdi.

Ara tatillerin bölgelere bölünmesiyle tüm ayı kapsayacağını ifade eden Ayık, "Bizim önerimiz iklim şartlarını da göz önüne alarak Türkiye'yi 3 bölgeye ayıralım. Böylelikle nisan ve kasım aylarının tamamını değerlendirebiliriz. Diğer yandan yoğunluğu da yoğunluğu da ay içine dağıtmış oluruz. Böylelikle ara tatiller iki ayı tamamen kapsayacak. 3 aylık tatil olacak" diye konuştu.

Ayık, tatil aralığının uzatılmasıyla ulaşım trafiği ve yükünün de azaltılacağını kaydetti.