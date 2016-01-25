Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Türkmen kalesi çöküyor'

Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı iken yılbaşında Türk Yerel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Osman Gülmez, "Ne yazık ki Türkiye Ortadoğu'daki en önemli kalesini ve milli meselesini kaybetmek üzere" dedi

'Türkmen kalesi çöküyor'

Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı iken yılbaşında Türk Yerel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Osman Gülmez, "Ne yazık ki Türkiye Ortadoğu'daki en önemli kalesini ve milli meselesini kaybetmek üzere" dedi

25 Ocak 2016 Pazartesi 23:57
'Türkmen kalesi çöküyor'
banner404
Haber: Alper KUTAY
GEÇEN yılın son aylarında, Alanya'da toplanan yardımları Hatay sınırındaki Bayırbucak Türkmenleri'ne ulaştıran yardım konvoyuna eşlik eden Osman Gülmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki son aldığımız habere göre Bayırbucak'ta durumlar pek iyi değil. Yardım yok, destek yok. PYD'ye ve Barzani'ye verilen yardımın yüzde 1'i olsaydı yine direnme güçleri olurdu. Ne yazık ki durum çok üzücü. Şunu anladık ki ne Irak'ta ne de Suriye'de Türkmenlerin yaşama şansı yok. Türkiye'deki kartelci ve havuz medyaya bakarsanız hiç Türkmenleri gündeme getirmediğini görürsünüz. Bu da gösteriyor ki, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Türkmen'ler yok sayılıyor. Irak'ta ve Suriye'de Türk Türk'ü korumazsa, yok olmaya mahkumuz."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.01.2016 00:00
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBayırbucakülkücü Işler DerneğiOsman Gülmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nuri 2016-01-26 11:15:58

O coğrafyada olanlar maalesef Türk halkının boyunu, çizgisini aşmış durumda. Işid, Pyd, Suriye ordusu, Rusya, U.S.A.!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Öldü sanılan kadın pilot, 2 hafta önce Başaran Holding'den kovulmuş
Öldü sanılan kadın pilot, 2 hafta önce Başaran Holding'den kovulmuş

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim