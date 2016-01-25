'Türkmen kalesi çöküyor'

Haber: Alper KUTAY

GEÇEN yılın son aylarında, Alanya'da toplanan yardımları Hatay sınırındaki Bayırbucak Türkmenleri'ne ulaştıran yardım konvoyuna eşlik eden Osman Gülmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki son aldığımız habere göre Bayırbucak'ta durumlar pek iyi değil. Yardım yok, destek yok. PYD'ye ve Barzani'ye verilen yardımın yüzde 1'i olsaydı yine direnme güçleri olurdu. Ne yazık ki durum çok üzücü. Şunu anladık ki ne Irak'ta ne de Suriye'de Türkmenlerin yaşama şansı yok. Türkiye'deki kartelci ve havuz medyaya bakarsanız hiç Türkmenleri gündeme getirmediğini görürsünüz. Bu da gösteriyor ki, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Türkmen'ler yok sayılıyor. Irak'ta ve Suriye'de Türk Türk'ü korumazsa, yok olmaya mahkumuz."