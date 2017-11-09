Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak

“PANTER Şaman” adlı eserle ilgili konuşan Akmaz, eserin, çocukları eğlendirmek ve geçmişi hatırlatmak amaçlarını taşıdığını söyledi. “Çocuk konulu sempozyumdaki bu eserimizde çocuklar, panterin gözlerinden bakıp karşıyı görebilecekler. Böylece, masallarını onları izleyenlere anlatabilecekler.” açıklamasında bulunan Akmaz, Şaman kültürünün damgasını vuracağı heykelle ilgili sözlerine şunları ekledi: “Şamanlar davul çalar. Bu yüzden heykelde bir davul olacak. Davulun üzerinde de evreni ve dünyayı temsil eden birtakım figürler ve tılsımlar olacak.”.