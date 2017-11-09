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Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak

14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun on katılımcısından biri olan Timuçin Çakaloz’un asistanı Esin Akmaz, üzerine çalıştıkları eser hakkında bilgi verdi

Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak

14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun on katılımcısından biri olan Timuçin Çakaloz’un asistanı Esin Akmaz, üzerine çalıştıkları eser hakkında bilgi verdi

09 Kasım 2017 Perşembe 17:41
Türklerin eski dini, bu esere damga vuracak
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PANTER Şaman” adlı eserle ilgili konuşan Akmaz, eserin, çocukları eğlendirmek ve geçmişi hatırlatmak amaçlarını taşıdığını söyledi. “Çocuk konulu sempozyumdaki bu eserimizde çocuklar, panterin gözlerinden bakıp karşıyı görebilecekler. Böylece, masallarını onları izleyenlere anlatabilecekler.” açıklamasında bulunan Akmaz, Şaman kültürünün damgasını vuracağı heykelle ilgili sözlerine şunları ekledi: “Şamanlar davul çalar. Bu yüzden heykelde bir davul olacak. Davulun üzerinde de evreni ve dünyayı temsil eden birtakım figürler ve tılsımlar olacak.”.

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14. Uluslararası Taş Heykel SempozyumuEserPANTER Şaman
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