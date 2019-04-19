Türkler’de neler oluyor

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN Türkler Mahallesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlayan yeni Alanya Toptancı Hali inşaatı çevresinde, hazineye ait olduğu iddia edilen arazilerde kaçak yapıların türediği ileri sürüldü.

İmar, iskan, tapu ve inşaat ruhsatı olmayan ada parsellerde kaçak olarak yapıldığı iddia edilen inşaatlara bölge halkı da tepkili.

Alanya Belediyesi’nin yetki alanında bulunan bölgede gereken denetimlerin ivedilikle yapılmasını talep eden bölge halkı "Burası hazine arazisi. İmara açık değil. Tamamen usulsüz ve kaçak olarak yapılan bu inşaatlara kim dur diyecek? Burası Alanya Belediyesi’nin yetki alanına giriyor. Gereken suç duyurusunda bulunduk. İlgili makamları bilgilendirdik. Bir an evvel buna bir son verilmeli" ifadelerini kullandılar.

