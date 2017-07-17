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Türkler Yaylası'nda içme suyu sevinci

Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Türkler Yaylası'ndaki içme suyu çalışmalarını inceledi

Türkler Yaylası'nda içme suyu sevinci

Büyükşehir Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Türkler Yaylası'ndaki içme suyu çalışmalarını inceledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:28
Türkler Yaylası'nda içme suyu sevinci
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, şehir merkezinin yanı sıra en uzak mahalle ve yaylalara hizmet götürmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da doğup büyüdüğü yerleşim birimi olan Türkler Yaylası'na içme suyu şebekesi götürmek için düğmeye basan Büyükşehir, bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Büyükşehir Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Türkler Yaylası'na giderek yetkililerle görüştü. Daha önce Türkler Belediyesi'nin son başkanı Hayri Çavuşoğlu tarafından başlatılan içme suyu şebeke ve depo çalışmalarının kaldığı yerden devam ettirildiğini söyleyen Uludağ, "ASAT'ın yaptığı çalışmalarla bölgeyi hızlı bir şekilde tazyikli suya kavuşturacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu da bölgeye gelerek Uludağ ile görüştü. Öte yandan, Akdam Mahallesi sakinlerinin yaz aylarında göçtüğü yaylada da içme suyu şebeke çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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Koordinatör YardımcısıNurettin UludağTürkler Yaylası
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