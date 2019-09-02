Türkiye’ye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 2-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü görüşmelerin ardından konuk Başbakan Babis’in İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunması ve Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanıyor.