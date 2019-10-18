‘Türkiye’ye Azerbaycan’ı anlatın’

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış programında konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Azerbaycan’a davet etti. Özoral, “Özellikle biz Türkiye'den Azerbaycan’ı pek göremiyoruz. Bu taraftan dünyaya bakıldığında Azerbaycan'ın merceğinin önüne koskocaman bir Türkiye geliyor doğal olarak. Azerbaycan'ın dünyaya açılmasındaki en önemli geçit Türkiye. Yapılan incelemelere göre Azerbaycan nüfusunun yüzde 15'i Türkiye'yi en az bir kere ziyaret etmiş. Yani bu 10 milyon nüfusa sahip Azerbaycan’da 1.5 milyon vatandaşımızın Türkiye’yi ziyaret ettiği anlamına geliyor. Fakat Türkiye ölçeğinde durum aynı değil. Bu verilere göre 80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’nin 10-15 milyonunun Azerbaycan’a gelmiş olması gerekiyor. Maalesef Türkiye’den Azerbaycan'a baktığımız zaman burası biraz küçük, objektifimizin dışında kalıyor. Bunun için buraya gelip de burayı görmüş olmanız benim için çok önemli. Buraya turist olarak gelende aynı önemde iş adamı olarak gelip görende. Önemli olan Azerbaycan'ı tanımak Azerbaycan'ı görmek ve burada Türkiye’ye karşı nasıl bir muhabbet olduğunu, içimizdeki o Azerbaycan sevgisinin temelinde ne yattığını gelip yerinde görmek. Sizlerden tek ricam Türkiye'ye döndüğünüz zaman buraları, yakınlığı, samimiyeti lütfen anlatabildiğiniz kadar anlatın. Buraya ne kadar çok insan gelirse Türkiye'den o kadar iyi olur” dedi.