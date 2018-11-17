‘Türkiye’nin kalbi çalışıyor lakin ana damarlarda daralma var’

ÜNLÜ Ekonomi ve Eğitim Danışmanı Dr. Teoman Matlum, ‘Direksiyon Sende Patron’ adlı sunumuyla ALTSO üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Merkez Bankası’nın son yıllardaki verilerini katılımcılarla paylaşan Matlum, Reel Ekonomi, Fiyatlar ve Faizler, İşsizlik Oranı, Bütçe, Borç Göstergeleri, Ödemeler Dengesi, Rezervler, Mevduat - Fon Toplamı ve Kredi Stoku gibi konuları seminerin başında gerçek verilerle katılımcılara aktardı.

‘TÜRKİYE’DE KRİZ VAR MI?’

Seminerde son ekonomik gelişmeleri derinlemesine inceleyen Matlum, ‘Türkiye’de kriz var mı?’ sorusunu da katılımcılara yöneltti. Katılımcılardan farklı yanıtlar alan Matlum, Türkiye’de krizin olmadığını açıkladı. Matlum, “Kriz şimdi bizim yaşadığımız değildir. Krizde böyle olmaz. Para ve yiyecek olmaz. Hayat durur, ödemeler yapılmaz. Yani ülkenin kalbi atmaz. Ama şuan Türkiye’nin kalbi çalışıyor. Ama damarlarda daralma var” dedi. Seminer boyunca katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Matlum, seminere yoğun ilgi gösteren ALTSO üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

ALTSO Akademi’nin kişisel gelişim seminerleri 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Sibel Toprak’ın sunacağı ‘Yaşam Dersleri’ semineriyle devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 13:50