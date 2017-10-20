Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!

Kadın astsubay adayları sabahın erken saatlerinde eğitim alanının yapıldığı bölgeye giderek eğitim ve tatbikatlarına başlıyor. Kadın astsubay adaylarına atış eğitimleri sırasında kullandıkları silahların namlusuna bozuk para konularak eğitim verilmesi dikkat çekti. Kadın astsubay adaylarının eğitim sonrası hep birlikte komando marşını söyledi.

2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi 'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir Kaman ilçesinde ATEM kampında atış ve tatbikat eğitimine başladı.

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