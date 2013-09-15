Türkiye'nin istemediği giremeyecek

10 bin yılda gerçekleşme olasılığı bulunan her türlü risk dikkate alınarak tasarlanan Akkuyu NGS de güvenlik riskleri açısından insan faktörü de unutulmadı. Bu çerçevede, Türkiye'nin Akkuyu'da kurulacak ilk nükleer santrali için üst düzey koruma önlemleri geçerli olacak. Santrale erişim izni istenenlerin kimlik bilgileri önceden Türk tarafına verecek. Türkiye, ulusal güvenlik sebebiyle, belirli kişilerin Akkuyu NGS arazilerine erişimlerini reddedebilecek.



Türkiye'nin Akkuyu'da kurulucak ilk nükleer santrali için üst düzey koruma önlemleri geçerli olacak. Türkiye, ulusal güvenlik sebebiyle, belirli kişilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) arazilere erişimlerini reddedebilecek.



Akkuyu NGS için hazırlanan ÇED raporunda, santarale yönelik koruma önlemlerine yer verildi.Buna göre, Akkuyu NGS'nin güvenliğinin sağlanması için kıyı şeridi dahil olmak üzere proje sahası "Askeri Yasak Bölgeler ve Özel Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği" uyarınca "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak işlem görecek.Santral sahası santralın tüm kullanım ömrü boyunca bir tel örgüyle ve çevrimiçi izleme için uygun güvenlik izleme sistemiyle korunacak.



Tesiste elektrik üretim birimlerinin kümelendiği alan, proje sahasının kıyı kısmında özel olarak çitlerle çevrilmiş kontrollü ve sınırlı erişim alanları barındıran özel güvenlik uygulamalarına konu olacak.Bu üretim alanının büyük bir kısmı anakarada ve sahil şeridinde bulunurken, su alma üniteleri ve pompalar gibi bazı kıyı tesisleri, denizde dolgu yapılacak alanda bulunacak.



Ana üretim sahası etrafında birçok kontrol noktası bulunan yüksek güvenlikli bir alan içinde kuzeyindeki şalt ve trafo sahası ile birlikte takriben 125 hektarlık bir alt bölgeyi kapsayacak. Reaktör binaları, türbin binaları ve yardımcı reaktör binalarının yanı sıra, elektrik üretimi ile ilgili olabilecek şalt sahası ve şalt tesisleri de dahil olmak üzere, güç ve çıktı ünitelerinin tamamı söz konusu alan içinde yer alacak.



Enerji üretim sahasının çevresi boyunca 2 tarafı çitlerle çevrilmiş bir güvenlik alanı olacak. Koruma önlemleri alınan NGS üretim sahasına insan ve araç erişimi sağlamak üzere kontrol noktaları kurulacak.



NGS Proje Sahası'nın kuzeydeki ana girişinden itibaren 2 saha içi erişim yolu sözkonusu olacak. Bu yollardan birisi NGS Proje Sahası'nın kuzey tarafından ve diğeri ise doğu tarafından ulaşımı sağlayacak. Mevcut şalt sahasının bulunduğu ve enerji üretim sahasının hemen bitişiğinde bulunan alanda şalt tesisi, trafo ve elektrik bağlantı ünitelerinin yer aldığı bir elektrik güç çıkışı yapıları kompleksi kurulması öngörülüyor. Bu bölge de ayrı bir tel çitle çevrilerek korunacak.



Ünite tarafında, NGS Sahası'nın doğu bölümündeki ofis binalarının bulunduğu alanda personel için bir merkezi kontrol noktası ve araçlar için bir kontrol noktası öngörülüyor.



KİMLİK BİLGİLERİ TÜRK TARAFINDA OLACAK



Türkiye, proje ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan, özel mülkiyete konu diğer tüm arazilerin kamulaştırılması hususunda kolaylık sağlayacak. Kanun ve düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, proje şirketi adına veya şirketin rızasıyla, istihdam edilenler, yükleniciler, acenteler, temsilciler için veya böyle bir erişim isteyen diğer kişiler için söz konusu arazilere erişime olanak sağlanacak.



Şirket, söz konusu araziye ulaşımlarından önce belirtilen kişilere ait kimlik bilgilerini içeren listeleri Türk tarafına verecek. Türk tarafı, yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri izin verdiği ölçüde, projeyle ilgili olarak yabancıların çalışmasına ilişkin gerekli izinlerin verilmesini kolaylaştıracak. Türkiye, ulusal güvenlik sebebiyle, belirli kişilerin böyle arazilere erişimlerini reddetme hakkını saklı tutacak.



NGS elektrik üretim sahası, 10 bin yılda bir defa gerçekleşme olasılığı bulunan her türlü risk dikkate alınarak tasarlanacak. Bu şekilde yapılan kabulle, deniz yönünden kaynaklanabilecek bir taşkın riskinin elimine edilmesini amacıyla, elektrik üretim sahasının arazi tesviye yükseltisi tabii zemine göre yaklaşık 9,5 metre yukarıda olacak şekilde uygulama yapılacak.



Koruma önlemlerine sahip NGS enerji üretim sahasının kuzeyinde, hemen bitişiğinde bulunan ve ayrı bir çitle çevrili elektrik güç çıkışı yapıları kompleksi de ayrı bir teraslama alanı üzerinde yer alacak.



Hürriyet

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