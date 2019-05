Türkiye'nin ilk buğday hasadı Gazipaşa'dan

HAVALARIN mevsim normallerinin üzerinde yağış alması nedeniyle 20 gün geciken ve Türkiye’de bilinen yılın ilk buğday hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. Ürün kalitesinden memnun olan üretici Ahmet Şenol, komşularının yardımıyla buğday hasadını yaptı. Buğdayı aralık ayında ektiğini belirten Şenol, “Şimdi de yetişti, hasadını yapıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Kendi ihtiyacımız için ekiyoruz. Burada turfanda dışında ticaret amacıyla tarım yapılmaz. En erken hasadı Türkiye’de biz yapıyoruz. Hava şartları nedeniyle her yıl böyle olur” dedi.

İmece’ye katılan mahalle muhtarı Latif Oktay da yağışlı hava nedeniyle hasadın bu yıl her zamankinden 20 gün geç yapıldığını, buna rağmen Türkiye’nin en erkenci buğday hasadını yaptıklarını söyledi. Komşularıyla birlikte buğday hasadı yapan Ümmani Şenol ise imece usulüyle hasat yaptıklarını belirterek, “Bunu her yıl yaparız. Komşularımızla birlikte şimdi bizim hasadı yapıyoruz, daha sonra onların hasadını yapacağız. Ekini biçiyoruz, desteyi çekeriz beraber, birlikte patoz da süreriz. Ekinler bu yıl çok güzel” dedi.Ailesinin buğday hasadına katılan minik Erva ise sararmış buğday başakları arasında şarkılar söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:59