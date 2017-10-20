Türkiye’nin ilk astronotu o ilimizde yetişecek

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ''Gökmen Projesi'' kapsamında yapımına başlanan, Türkiye'nin ilk uzay temalı merkezinin inşaatı yükseliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM), tamamlandığında Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak.

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek.



MERKEZİN BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



Yaklaşık 150 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri yer alacak.



"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu kattaki yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler uzay ortamını tecrübe edebilecek.



Geçen ağustos ayında temeli atılan merkezin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.



"TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTUNU BURSA'DAN ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, merkezin, ilk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığını artıracağını söyledi.



Merkezde, sergi alanlarının yanı sıra çocukların ilgisini çekecek eğitim programlarının gerçekleşeceği atölye ve laboratuvarların da yer alacağını belirten Burkay, şunları kaydetti:



"Uzay havacılık sektörlerinde söz sahibi olan ülkeler kendi astronotlarını da yetiştiriyor. Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Bu anlamda bizler de yeni neslin uzay ve havacılık alanında bilinçlenmesini ve yıllara yayılan bu çalışmalar sonucunda da Türkiye'nin ilk astronotunu Bursa'dan çıkarmayı hedefliyoruz."