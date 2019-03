Türkiye’nin iç sularına Antalya'dan 8.5 milyon yavru sazan

KEPEZ üstünde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde, sazan türleri, alabalık, çipura ve akvaryum balığı üretimi yapılıyor. Enstitünün Türkiye’nin tüm iç sularını sazan balığı ile balıklandırma gibi önemli bir görevi bulunuyor. Enstitü, doğal ortamlarına uygun olarak dev havuzlarda üretimini yaptığı 8.5 milyon yavru sazan balığını ülkenin tüm iç sularına bırakıyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Serkan Erkan, üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin yaklaşık 350 iç suyuna balıklandırma çalışmasını her yıl enstitüleri tarafından yapıldığını bildirdi. Erkan, bu kapsamda her yıl Kars’tan, Edirne’ye kadar 8.5 milyon yavru balığı iç sulara bırakarak balıklandırdıklarının altını çizdi.



"Aynalı ve pullu sazan"

İç sularda balıklandırma çalışmasını 35 yıldır başarıyla yaptıklarını kaydeden Erkan, “Aynalı ve pullu sazan yetiştiriciliği yapıyoruz. Ama daha çok pullu sazanla balıklandırma yapıyoruz. Bunun yanında Avrupa ve Afrika yayın balığı üretimi çalışmasına da başladık. Yayın balığının üretimini başardık hedefimiz önümüzdeki yıllarda iç sularımıza yayın balığı da bırakmak. Bunun yanında çupra ve levrek üretimi de yapılıyor. Fakat bu türleri balıklandırmada kullanmıyoruz. Bu daha çok özel sektördeki yetiştiricilere yavru temini amaçlı yapılıyor" dedi.

Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı adına bütün iç sularda balıklandırma görevini kendilerinin yürüttüğünü ifade etti. Dev havuzlarda üzeri açık ve kapalı olmak üzere sazan balıklarını doğal ortamlarına uygun olarak üretim yaptıklarını ifade eden Serkan Erkan, "Yavru alımında suyun sıcaklığı, asitlik ve bazlık durumu, tuzluluğu hep önemli. Balığın doğal ortamında olan habitatını aynen taklit ederek üretimini yapıyoruz. Sazan balığının 35 yıldır üretimini bir aksamaya mahal vermeden rahatlıkla yapabiliyoruz" dedi.



"Bırakılan balıklar takip ediliyor"

Balıklandırdıkları sularda ertesi yıl popülasyonda ciddi düşüş yaşandığını aktaran Erkan, "Bizde yaptığımız balıklandırmada sonuç ne diye 2 yıl önce başlattığımız çalışmayı şu an devam ettiriyoruz. Balıklandırdığımız göllerde çipli balık bırakma metodunu uyguluyoruz. Ertesi yıl bıraktığımız balık hangi boya gelmiş popülasyonun durumu ne gibi takip çalışmaları da yapıyoruz. Bıraktığımız balığın yüzde kaçı kalmış çalışması şu anda devam ediyor. Hedefimiz 3-5 yıl içinde bıraktığımız balığın yüzde kaçı yaşıyor, bunu korumak adına neler yapabiliriz üzerine çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"Yıllık 500 bin Japon balığı üretimi"

Akvaryum balıkçılığına da yaklaşık 20 yıldır devam ettiklerini aktaran Erkan, "Tür ve tür altı düzeyde 20 çeşit balığın üretimini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunlarda da başı Japon balığı çekiyor. Yıllık 500 bin civarı Japon balığı üretimimiz var. Diğer türlerle birlikte toplamda 700-800 bin civarında akvaryum balığını üretip toptancılara veya vatandaşa satabiliyoruz. Ama öncelikli hedefimiz bunu özel sektörde yapan üreticilerle rekabet etmek değil devletin nihai amacı özel sektöre bunu öğretmek üreticiyi teşvik etmektir. Yavaş yavaş balık üretip satmaktan ziyade özel sektörün sorunlarıyla uğraşmaya hastalıklarla ilgili problemlerini çözmeye onlara kaliteli anaç temin etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.