Türkiye'nin en acı duvarı

KONAK Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddete dur demek adına, ’Geleceği Ör’ sloganıyla Kordon’da kadınlar tarafından örülen duvar ses getirdi. Her yaştan ve her meslekten İzmirli kadının emek vererek ördüğü ve yaşanan acıyı temsil etmesi adına siyaha boyanan anıt duvarı görmek için İzmirliler Kordon’a geldi.

7 YILLIK ACI TABLO

Alsancak Vapur İskelesi önünde yükselen duvar üzerine 2008 yılından bugüne kadar öldürülen 1169 kadının adının yer aldığı bakır plakalar çakıldı. Yukarıdan bakıldığında kadın siluetini temsil eden anıt duvara monte edilen plakalar üzerine öldürülen kadınların adı ve soyadının yanı sıra hangi tarihte, kim tarafından ve ne şekilde öldürüldüğü de yer aldı. Tıpkı duvarın örülmesinde olduğu gibi plakaların çakılmasında da kadınlar en öndeydi. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin boyutlarını da bir kez daha gözler önüne seren duvarı ziyaret edenler, plakaları okuyarak yaşanan acılara tanıklık etmiş oldu.

'SUSMADIK, UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da anıt duvara günün anısına üzerinde ’Susmadık, Unutmadık, Unutturmayacağız’ başlıklı bir yazı astı. Pekdaş yazısında, "İspanya iç savaşını ’Guernica’ adlı eserinde resmeden Picasso’ya bir militer, ’Bu tabloyu siz mi yaptınız’ diye sorar ve Picasso, ’Hayır siz yaptınız’ yanıtını verir. Erkek egemen sistem de şiddet yoluyla bir duvar yaptı. Üzerine katlettiği kadınlarımızın adını yazdı. O duvarı biz değil, bu cinayetleri işleyenler, görmezden gelenler, korumayanlar, ceza vermeyenler, susanlar inşa etti. Ama şimdi, her türlü ayrımcılığa ve tahakküme karşı, biz kadınlar geleceğimiz için, birlikte duvar örüyoruz. Erkek egemen kültür elinde can veren kadınlarımız, tıpkı 8 Mart 1857’de yanarak can veren ve geleceğimize ışık tutan dokuma işçisi kızkardeşlerimiz gibi, eşit ve özgür yaşam taleplerinin bedelini canlarıyla ödedi. Kız kardeşlerimizin hak mücadelesinde, bayrağı kaldığı yerden taşıyoruz. Aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyoruz" dedi.