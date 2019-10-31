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Türkiye'den F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 programı ortaklığı çerçevesinde yükümlülüklerini harfiyen yerine getirdiğini belirterek, "O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz." dedi

GÜNCEL 31.10.2019, 17:23 31.10.2019, 17:40
Türkiye'den F-35 açıklaması!
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türkiye'de  ilk defa düzenlenen "8. Asian/Australian Rotorcraft Forum (ARF 2019)" Sheraton  Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin gelişimi ve  "rotorcraft" programlarına yaklaşımına değinerek, "Türkiye helikopter  kullanımında öncü bir ülke konumunda yer alıyor. Her alanda olduğu gibi  helikopter ve havacılık alanında da Türkiye olarak önemli proje yatırımları  gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten de büyük  memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu. Demir, konuşmasının ardından HAVELSAN, ROKETSAN ile Türk Havacılık ve  Uzay Sanayii AŞ'nin de aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi. Daha  sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, konferansın Türkiye'de  düzenlenmesinin, ülkenin helikopter sanayisinde, özellikle de dikey uçuş  alanındaki iddiasını perçinleyecek bir adım olduğunu söyledi.
Demir, son dönemde Türkiye'nin ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici  olduğunun bu etkinlikle gösterildiğine işaret ederek, "Etkinlik, bu projelerimizi  ortaya koymak, onları sunmak ve geldiğimiz seviyeyi dünyada bu konuyla ilgilenen  endüstriden ve akademiden gelen kişilere anlatma fırsatı veriyor. Böylece uzaktan  farkında olunmayan ilerlememizi daha da dikkat çekici olarak göstermiş, bu konuda  araştırma yapan akademisyenlerin Türkiye'ye ilgisini artırmış olacağız."  ifadelerini kullandı.
 F-35'te iddialı ortak olmayı sürdürme isteği
Demir, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğuna  dikkati çekerek, şöyle konuştu:    "Bu ortaklığımız çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine  getirmiş bir ülkeyiz. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan  gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz.  Biz zaten hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık."
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine  ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın  sözlerini hatırlatan Demir, Nisan 2020'de sistemin aktif olacağını ve kullanıma  hazır hale geleceğini bildirdi.Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Patriot füze  sistemiyle ilgili yeni bir teklif beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine de  gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.
 

#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
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