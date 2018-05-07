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Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Uyuşturucu çeteleriyle olan savaşını her geçen gün artırarak devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkiye’de ilk defa ele geçirilen bir uyuşturucu türüne ulaştı. Ekipler, 350 bin adet uyuşturucu ecstacy hap ile Metamfetaimin, Isd ve Ectacy gibi uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılan ve uyarıcı maddelerin olmazsa olmazı olarak bilinen 1 ton 100 kilo Metilamin maddesi ile hap yapımında kullanılan makineler ele geçirdi.

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Uyuşturucu çeteleriyle olan savaşını her geçen gün artırarak devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkiye’de ilk defa ele geçirilen bir uyuşturucu türüne ulaştı. Ekipler, 350 bin adet uyuşturucu ecstacy hap ile Metamfetaimin, Isd ve Ectacy gibi uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılan ve uyarıcı maddelerin olmazsa olmazı olarak bilinen 1 ton 100 kilo Metilamin maddesi ile hap yapımında kullanılan makineler ele geçirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:42
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti'nin büyük bir hassasiyetle sürdürdüğü sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarda sokak satıcılarına toptan uyuşturucu hap satışı yapan bir çete takibe alındı.

Narkotik timleri, uyuşturucu hapları üretip satan çeteye bir süre sonra operasyon düzenledi.

1 ton 100 kilo metilamin bulundu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın sevk ve koordinesinde geçtiğimiz 4 Mayıs Cuma günü gerçekleşen operasyonlarda, çetenin İstanbul’da Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca ilçelerinde bulunan aralarında fabrikayı andıran imalathanenin de bulunduğu 4 ayrı adresine baskınlar düzenlendi.

  • Baskınlarda ekipler, 350 bin adet uyuşturucu ecstacy hap ile Metamfetaimin, Isd ve Ectacy gibi uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılan ve uyarıcı maddelerin olmazsa olmazı olarak bilinen 1 ton 100 kilo Metilamin maddesi ile hap yapımında kullanılan makineler ele geçirdi.

Uyarıcı etkiyi had safhaya çıkarıyor

Çeteyi elebaşıyla birlikte yakalayıp çökerten İstanbul narkotik polisinin, Türkiye’de bir polis operasyonunda ilk kez ele geçirdiği rekor düzeydeki Metilamin, Metamfetamin, Ectacy ve Isd gibi uyarıcı maddelerin üretimindeki son aşamada etki düzeyini en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla kullanılan bir uyuşturucu türü olarak biliniyor.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
MetilaminUyuşturucuİstanbul350 Bin Adet Uyuşturucu
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