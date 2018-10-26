Türkiye, YÖREX'te buluştu

ATB öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YÖREX'te Türkiye buluşması sağlandı. 24 Ekim'de kapılarını açan fuara 72 ilden katılım oldu. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla gerçekleştirilen fuarda her yöreden lezzetlere ulaşmak mümkün. ATB Başkanı Ali Çandır da gün içerisinde stantları gezerek, ev sahipliği yapıyor. Başkan Çandır, katılımcı ve ziyaretçi açısından fuarın çok iyi devam ettiğini söyledi. Ticaretin gelişmesi anlamında süpermarketlerle üreticilerin görüşmesinin çok olumlu geçtiğine dikkati çeken Çandır, "2 günün sonunda 70 bin ziyaretçiyi ağırladık. İlgiden memnunuz. Türkiye'nin bütün ürünlerini görebiliyoruz. Rengarenk bir Türkiye haritası ortaya çıktı" dedi.

3 BİN 500 ÜRÜN

Unutulmaya başlanan ürünlerin yeniden hatırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Çandır, bu farkındalık çalışmasının ticarete de yansıyacağını söyledi. Çandır, "Vatandaşlarımız, bize ait ürünleri tüketerek üretimimize can vereceklerdir. Türkiye'de 3 bin 500 ürünümüzü burada görmek mümkün. Ziyaretçiler buram buram Anadolu'yu yaşıyor. Coğrafi işaretlemeyi ülke meselesi olarak görüyoruz. Biz yola çıktığımızda 109 olan işaret sayısı şu anda 371'e ulaştı. 400 ürünümüzün başvurusu kabul edildi. Hem üreticinin hakkını korumak hem de tüketicinin güvenini kazanmak açısından coğrafi işaretlemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Küreselleşmenin getirdiği etkiyle kendi ürünlerimize olumsuz bir yaklaşım başladığını belirten Ali Çandır, şöyle konuştu:

"Başkalarının bize dayattığı ürünlere sahip çıkmaya başladık. Onların müptelası olduk. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Üreticilerimizin çoğu üretimden vazgeçmişti. YÖREX vasıtasıyla bazı üreticilerimiz yeniden üretime başladı. Önemli olan tercihlerimiz ile üretimi tetikliyor olmamız. Ürünlerimizi önce kendi insanımıza tanıtıp onların kullanımına sunduktan sonra daha dünyaya açılacağız."