Türkiye'yi gururlandırdı! Haluk Bilginer Emmy ödülünün sahibi oldu

BU yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta sanatçı Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"KENDİMDEN ÇOK TÜRKİYE İÇİN MUTLUYUM"

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum." dedi.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişti. Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol almıştı