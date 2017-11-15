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Türkiye'yi ağlatan çocuk, şimdilerde kızları peşinden koşturuyor

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum filminde çocuk karakter Deniz'e hayat veren Ege Tanman, aradan geçen zaman büyüyüp koca delikanlı oldu

Türkiye'yi ağlatan çocuk, şimdilerde kızları peşinden koşturuyor

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum filminde çocuk karakter Deniz'e hayat veren Ege Tanman, aradan geçen zaman büyüyüp koca delikanlı oldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:14
Türkiye'yi ağlatan çocuk, şimdilerde kızları peşinden koşturuyor
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SİNEMA severlerin hala unutamadığı Babam ve Oğlum filminin Deniz'i  Ege Tanman'ın son hali sizleri de çok şaşırtacak.

HERKESİ AĞLATMIŞTI

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve sinemada vizyona girdiği andan itibaren herkes tarafından beğenilen Babam ve Oğlum filminin Deniz'i  Ege Tanman izleyen herkesi ağlatmıştı.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Babam ve Oğlum'da oynadığında henüz 7 yaşında olan  Ege Tanman, şimdi genç bir delikanlı.  Bursa'da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki genç yıldız son haliyle görenleri bir hayli şaşırtıyor. Sosyal medyada 30 bine yakın takipçisi olan Tanman'ın fotoğrafrları özellikle genç kızlar tarafından çok sayıda yorum ve beğeni alıyor.

İşte  Ege Tanman'ın son hali;

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Çağan IrmakEgeMagazin
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