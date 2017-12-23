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Türkiye ve Osmanlı için söyledikleri Beyaz Show'a damga vurdu

Konuk olduğu Beyaz Show'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahsedip Türkiye'nin gelecekte çok iyi yerlerde olacağını belirten Van Damme, "Bu geleceğe katkı sunmak için buradayım" dedi.

Türkiye ve Osmanlı için söyledikleri Beyaz Show'a damga vurdu

Konuk olduğu Beyaz Show'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahsedip Türkiye'nin gelecekte çok iyi yerlerde olacağını belirten Van Damme, "Bu geleceğe katkı sunmak için buradayım" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:46
Türkiye ve Osmanlı için söyledikleri Beyaz Show'a damga vurdu
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HER bölümüyle büyük ilgi toplayan Beyaz Şov'un bu haftaki bölümüne ünlü Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme geldi.

"TÜRK İNSANINI KENDİME BENZETİYORUM"

Türkiye'de de yatırım yapacağı haberleriyle gündeme gelen Jean Claude Van Damme, Türklere övgüler yağdırdı. Türk insanını ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirten ünlü Hollywood yıldızı, "Türk insanını kendime benzetiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahseden ve Türkiye'nin gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inancının tam olduğunu belirten Van Damme, "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan kalma muhteşem bir geçmişe ve kültüre sahip. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği de mükemmel. Ben de bu geleceğe nasıl katkı sunabilirim onun için buradayım" şeklinde konuştu.

Ünlü Hollywood yıldızının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:06
Anahtar Kelimeler:
HollywoodOsmanlı İmparatorluğuJean Claude Van DammeTürkiyeMagazin
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