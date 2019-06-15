Türkiye turizmi için Moskova’da büyük buluşma

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali, 14 - 15 - 16 Haziran 2019 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştiriliyor. Festivale Türkiye’den oteller, tur operatörleri, turizm destinasyonları ve önemli turizm markaları katılarak Türkiye’nin turistik değerlerini tanıtmaya başladı.



Yağmura rağmen büyük ilgi

Türkiye’nin turizm sektöründeki en önemli iki kaynak pazarından biri olan Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Festivali, geçtiğimiz iki yılda Rus halkının gönlünü fethetmişti. Bu sene üçüncüsü organize edilen festival, yine büyük ilgi bir ile karşılaştı. Üç gün boyunca farklı etkinliklerle Rus halkının gönlünü fethedecek olan festival, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında Rus halkına Türkiye'nin farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerini tanıtma imkânı sunuyor. Festival alanı, kapılarını açar açmaz yağmura rağmen büyük ilgi ile karşılaştı.



Açılış töreni

Türkiye’nin Rusya pazarındaki etkinliğini ve pazar payını artıracak olan festivalin açılış töreni de Rusların büyük ilgisini gördü. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege katıldı.



Samsar: “Türkiye’ye gelecek 140 milyon Rus turist var”

Açılış töreninde ilk olarak Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar konuştu. Açılışını yaptıkları festival ile Türkiye’nin turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Büyükelçi Samsar, “Rus halkı Türkiye’yi iyi tanıyor ama Türkiye’ye gidecek daha 140 milyon Rus turist var. Rus halkını Antalya başta olmak üzere Türkiye’de ağırlamak için bekliyoruz. Bu festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Gültekin: “Topkapı, Kız Kulesi ve Kapalı Çarşı’yı Moskova’ya getirdik”

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise konuşmasına “İstanbul’dan Moskova’ya selamlar getirdim” diyerek başladı. Rus turistlerin İstanbul’a da büyük ilgi gösterdiğini belirten Gültekin, “İstanbul olarak 198 ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu festival kapsamında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi ve Kapalı Çarşı’yı Moskova’ya getirdik. Bütün güzel değerlerimizle sizleri İstanbul’a bekliyoruz. Festivalin başarılı geçmesini diliyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Karaloğlu: “3 gün boyunca Türk günleri yaşanacak”

Son olarak festival ziyaretçilerine seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin birbirine çok yakın komşu ülke olduğunu belirterek “İki ülke arasında çok önemli bir ilişki var. Bu ikili siyasi ilişkiler son yıllarda en üst seviyesini yaşıyor. Bu ilişkileri tabana da yaymalıyız. Yani halklar arası ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz. 3 yıldır Moskova’da Türkiye Festivali gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Moskova’da 3 gün boyunca Türk günleri yaşanacak” dedi.



“Ruslar Antalya’yı, Antalya da Rusları seviyor”

Türkiye’ye gelen Rus turist sayısına da değinen Karaloğlu, “Geçtiğimiz sene Türkiye’ye 6 milyon Rus turist geldi ve bunun 4,8 milyonunun Antalya ağırladı. Bu sene ise 6 aylık dönemde Rus turist sayısında yüzde 18 artış bulunuyor. Ruslar Antalya’yı, Antalya da Rusları seviyor. Artık birçok Rus dostumuz Antalya’da yaşıyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri güçlendirecek bu festivali organize eden katkıda bulunan ve destekleyen bütün dostlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Çekilişe katıldılar

Tören sonrasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Rus ziyaretçilerin tatil çekilişine katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 12:43