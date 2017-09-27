'Türkiye turizmde sınıfta kalmıştır'

Haber: Alper KUTAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Türkiye, 1975 yılında kurucu üyesi olduğu BM Dünya Turizm Örgütü’nün Çin’de düzenlenen genel kurulunda Avrupa bölgesinden İcra Komitesi’ne aday olduğunu ancak seçilme başarısını gösteremediğini kaydetti. Budak, “Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Türkiye’nin, İcra Komitesi’ne seçilememesi, turizm sektörü açısından ciddi bir başarısızlık olarak görülmekte, dış politikada izlenen gerilim yüklü politikaların Türkiye’yi yalnızlaştırdığı belirtilmektedir” dedi.

'TURİZMDE UMULAN OLMADI'

2017 yılının ilk 8 ayında ortaya çıkan rakamların, turizmde hala 2014-2015 rakamlarına ulaşılamadığını, Türk turizminin ana hatlarından biri olan Avrupa pazarında da hala gerilemenin sürdüğünü ortaya koyduğuna dikkat çeken Budak, “Avrupa pazarındaki gerileme gelir rakamlarına da yansımış, yabancı turistlerin harcamaları 570 dolara kadar düşmüştür. Dünya Turizm Örgütü seçimleri ve turizm gelirlerindeki düşüş, dış politika ve turizm politikasında ciddi değişikliklere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

'TÜRKİYE NEDEN BAŞARISIZ?

Dünya Turizm Örgütü İcra Kurulu’na adaylık süreci ile ilgili bilgi isteyen Budak, “Adaylık sürecinde hangi ülkelerin desteği alınarak yola çıkılmıştır? İcra kuruluna Avrupa’dan seçilen ülkeler hangileridir? Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Türkiye’nin, Dünya Turizm Örgütü İcra Kurulu’na seçilememesinin nedenleri nedir? Ortaya çıkan bu başarısız sonuçla ilgili, Bakanlığınızın tespitleri nelerdir? Yeterli destek sağlanmadan mı adaylık süreci başlatılmıştır? Bu sonuç Türkiye’nin yalnızlaştığına işaret midir?” dedi.

TURİZMDE DEĞER KAYBI

Budak şöyle devam etti: "Türk turizminin iki önemli merkezi İstanbul ve Antalya’ya Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı, kayıp yıl olan 2016’nın bile gerisindedir. Avrupa pazarındaki kayıp Bakanlığınızca önemsenmekte midir? Gerilemenin durdurulmasına yönelik 2017 yılı içinde Avrupa pazarına yönelik hangi adımlar atılmıştır?

'GELİRLER NEDEN DÜŞTÜ?'

Turistlerin Türkiye’de yaptıkları kişi başı harcamaların 840 Dolar düzeyinden 570 Dolar'a kadar düşmesinin gerekçeleri ile ilgili bakanlığınız bir çalışma yapmış mıdır? Bakanlığınızın tespitleri nedir? Türk turizmi, kişi başı 570 Dolar'lık harcamalarla yol alması mümkün müdür? Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu’nda ortaya çıkan başarısız sonuç ve Türk turizminde ortaya çıkan değer kaybının giderilmesi için bir adım atılacak mıdır? Milyarlarca dolarlık kayıp ve binlerce turizm emekçisini işsiz, aşsız bırakan sürecin durdurulması için hükümetin turizm ve dış politikasında değişikliğe gidilecek midir?”