Türkiye'nin tercihi ALKÜ Hastanesi

AKCİĞER kanseri teşhisi konan Abdullah Boğa(58) tedavi için geldiği Alanya’da eski sağlığına kavuştu. 50 yıldır her gün 3 paket sigara içen Abdullah Boğa’ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine kendisi ve ailesinin uzun araştırmaları sonunda Batman’dan Alanya’ya gelen Boğa, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi olmaya karar verdi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner ile iletişime geçen Boğa, yapılan tetkikler sonunda ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, erken evrede teşhis edilen akciğer kanserini ekibiyle birlikte tedavi edebileceklerini söyledi. Aslaner, ”Hastam uzun yıllar sigara kullanmış. Bize geldiğinde kendisine akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Kanserli hücre yayılmamıştı. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra Abdullah beyi hemen ameliyata aldım. Uzun süren operasyonun sonunda ekibimle birlikte sol akciğerini tamamıyla aldık. Bugün ameliyatının 5. günü ve kendisini taburcu etmeyi planlamaktayız. Erken teşhislerde en etkili ve kesin çözüm ameliyattır. Ben ve ekibim bu tür ameliyatları artık hastanemizde başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Abdullah Boğa’ya yeni hayatında sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi. Eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Boğa ise, ”ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tavsiye üzerine geldim. Kızımla birlikte eski sağlığıma kavuşabilmenin umuduyla Batman’dan yola çıkarak soluğu Alanya’da aldım. 15 gün önce kanser olduğumu söylediler bugünse bu kanser denen hastalıktan kurtuldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ”Yeni ekipmanlarımız ve güçlenen kadromuzla birlikte yeni sağlık hizmetlerini hastalarımıza sunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık alanında yeniliklerimiz devam edecektir“ diye konuştu.