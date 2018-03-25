Türkiye'nin sabah gündemi 'Şu an saat kaç' sorusu oldu

AVRUPA ve Amerika kıtasındaki bazı ülkelerin yaz saati uygulamasına geçmesi, ülkemizde bazı vatandaşların akıllı telefonları ve bilgisayarlarında da otomatik olarak saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla sonuçlandı. Hal böyle olunca sosyal medyada 'saat kaç' sorusu yeniden gündem oldu. Ancak Türkiye’de yaz saati uygulaması uygulanmadığı için saatler ileri alınmadı. Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE ŞUAN SAAT KAÇ?

Avrupa'nın büyük çoğunluğu başta olmak üzere Amerika'nın kuzeyi ve bazı bölgelerde uygulanan Yaz Saati Uygulaması, Türkiye'de tıpkı geçen yıl olduğu gibi geçerli olmayacakk. Dolayısıyla Avrupa'da ve Amerika'da saatler bir saat ileri alınırken, Türkiye'de herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz.

YAZ SAATİNDEN VAZGEÇEN ÜLKE SAYISI FAZLA

Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Peru, Arjantin, Orta Asya Ülkeleri, Avustralya’nın bir kısmı, Orta ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkeler, ABD ve Kanada’nın bazı eyaletlerinde yaz saati uygulaması sonradan kaldırılmıştır.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİ HİÇ GİTMEYEN ÜLKELER DE YER ALIYOR

Yaz saati ve kış saati uygulamasına katılmayan ülkeler de bulunuyor. İşte o ülkeler;

Venezüella, Tayland, Arap yarımadası, Orta Afrika kıtasının bir bölümü, Güney Amerika’nın bazı ülkeleri ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde yaz saati uygulaması hiç yapılmamıştır.

bYıl içinde saatlerin ileri veya geri alınması ilk olarak 1908 yılında İngiltere’de görülmektedir. Ancak Avrupa’da ilk olarak 1916 başında savaş nedeniyle benimsenir. Osmanlı Devleti’nde de bu uygulama diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 1916 yılında başlamıştır.

Dünyadaki uygulamanın tarihteki fikir babası “Gece erken yatıp sabah erken kalkmak, insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar” diyen Benjamin Franklin’dir. 1784’de ABD’nin Fransa büyükelçisi olduğu sıralarda Paris halkının -o zamanlar bulunması çok zor olan- mum israfını önlemesi ve gündüzden daha çok yararlanması için bir mektup yayınlar ve mumun karneye bağlanması, insanların gün doğumuyla birlikte top atışı yapılarak uyandırılması gibi önerilerde bulunur. Ama çağdaş anlamıyla uygulamanın asıl önerisinin Yeni Zelandalı böcek bilimci George Vernon Hudson olduğu söylenir. Hudson 1895 ve 1898 yıllarında yayınladığı iki bildiriyle iki saatlik bir uygulama önermiştir. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başlamıştır.