Türkiye'nin kruvaziyer turizmde yükselişi devam ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü 2019 yılı denizcilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılının turizm açısından iyi bir yıl olacağını birçok turizm otoritesinin dile getirdiğini ve buna katıldığını ifade eden Çöllü, "Turizmi destekleyen denizcilik faaliyetleri dediğimizde Antalya’da ilk akla gelen turizm amaçlı yolcu taşımacılığı geliyor. Malumunuz bizim Alanya, Manavgat, Kemer, Demre, Kekova, Kaş ve Kalkan Bölgesinde günübirlik turistlerimizi cazibe merkezlerine götüren tekne faaliyetleri var. Onların şu andan itibaren çalışmalara başladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Turizm taşımacılığının yanı sıra dalış turizmi Antalya’da son yıllarda sıkıntı yaşamış olsa da özellikle Kaş ve Kemer bölgesinde umut veren rezervasyonların olduğunu duyuyoruz. Yine sektörün en önemli dinamiklerinden su sporları faaliyetleri de turizme paralel olarak, özellikle otellerin oldukça üst oranda rezervasyon doluluğunu da göz önüne alırsak iyi bir sezon geçireceğimizi görüyoruz. Bu heyecanla da su sporları işletmecileri de yatırımlarını olabildiğince en iyi oranda yapmaktadırlar. Dileğimiz ekonomik ve siyasi anlamda olduğu kadar her anlamda istikrarlı bir süreç geçirmek ve bunun da bu yıl meyvelerini toplamak” ifadelerinde bulundu.

Serbest Bölgede son durum

Serbest Bölge’deki gelişmeleri de ele alan Çöllü, Serbest Bölge denildiğinde ilk değerlendirilen başlığın yat inşası olduğunu anımsattı. Çöllü, 2008 yılına kadar Antalya Serbest Bölgesi'nin Türkiye’nin Mega Yat üretiminde dünya üçüncülüğüne taşımasına katkı sağlayan bir bölge olduğunu aktardı. Çöllü, "2008 dünya finans krizinden sonra bu bir hayli geriledi. Buradaki yatırımcı firmalar bir hayli sıkıntı yaşadı. Ancak son iki üç yıldır gerek yeniden yapılanmalar, gerekse de alınan siparişler ile umut verici bir noktadayız. Serbest Bölge’nin en önemli sorunu, boyları ve ağırlıkları artan mega yatları kaldırabilecek, denize indirip, denizden karaya alabilecek Lift altyapısının yetersizliğidir. Bu sorun büyük oranda döviz kaybına neden olan ve acil çözümü gereken önemli bir konudur. Bu soruna Antalya’daki devlet otoritelerimiz, Deniz Ticaret Odamız ve Serbest Bölge’nin öncülüğünde çözüm bulunabilir. Ve ayrıca Serbest Bölge sadece yat inşası değil, Yat bakım, onarım, tamir hizmetlerinin de yapılabileceği bir merkez konumundadır. Çünkü burası özellikle yetişmiş kalifiye eleman açısından teknik anlamda her türlü altyapıya haiz. Ve bu bölgenin çok daha iyi değerlendirilmesi için acilen lift sorununun çözülmesi gerekiyor” diye belirtti.

"Türkiye’nin kurvaziyer turizminde yükselişi devam ediyor"

Kurvaziyer Limanlarının turizme paralel olarak önem arz eden bir argüman olduğunu dile getiren Çöllü, "Maalesef 2016 yılında turizmde yaşanan sıkıntılar ile birlikte birçok Kruvaziyer gemi şirketi Türkiye ile ilgili programlarını güvenli bölge görmedikleri için iptal etmişti. Ama sevindirici bir olay, İstanbul İMEAK Deniz Ticaret Odamızın ve Turizm Bakanlığının müştereken katıldığı Miami Cruise Fuarında umut veren gelişmeler yaşanmıştır. Fuarda alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye’ye bu sene için 350 gemi ile 350 bin yolcu geleceği memnuniyetle öğrenilmiştir. Hele İstanbul’daki Salıpazarı Kruvaziyer Limanının tamamlanması ile birlikte 2020 ve 2021 yılı gerçekten Kruvaziyer’de Türkiye’nin iyi bir noktaya geleceğini inancını taşıyoruz. Antalya’da da Deniz Ticaret Odamızın öncülüğünde güzel bir çalışma sergilemesi ve kaybettiği gemileri tekrar Limanımıza çekmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Demre marinası içerisinde planlanan Yolcu gemisi rıhtımının ve Antalya Merkezde yeni bir Yolcu gemisi limanının yapılması ve mevcut Alanya ile Antalya Yolcu gemisi rıhtımlarımızın da tüm turizm aktörlerimizce pazarlanması büyük önem arz etmektedir” dedi.

"Antalya bölgesine yeni marinalar gerekli"

Antalya’da alt yapısı ile kaydeder derecede marinaları ve yat bağlama kapasitesi olduğuna da dikkat çeken Çöllü, bölgenin yeni marinalara da ihtiyacının olduğunu söyledi. Çöllü, "Özellikle daha önceden projelendirilen Manavgat Irmak Ağzı’ndaki marinasının, Aksu Çayı ağzındaki marinanın ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı diğer marinanın hayata geçirilmesinde büyük fayda görüyorum. Bu bölgeler yat bağlama açısından uygun değil gibi değerlendirmeler yapmayıp, hemşeri marinası altında özellikle o bölgede yaşayan deniz severlerin tekne sahibi olmasına katkı sağlayacaktır ve teknelerini güvenle bağlayacakları bir yer olması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu projelerin bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Yine turizmdeki düşüşe paralel olarak dış ülkelere kaçan yabancı teknelerin, tekrar bu şekilde boşalan marinalarımızı geri dönecek olmasının sinyallerinin de gelmesi bizleri mutlu etmektedir. Marinalarımızda bu sene yabancı tekne sayısının artacağı ve seneye daha iyi bir potansiyele kavuşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kaydetti.

"İstanbul Merkez ve DTO Antalya Şubesi çok iyi iş birliği içerisinde"

Deniz Ticaret Odasının Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevi ile konuların oldukça içerisinde olduğunu söyleyen Çöllü, merkez ve Antalya’nın çok iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Çöllü, “DTO Antalya Şubemiz göreve gelinen bir yıllık süreçte merkez ile güzel bir uyumla sektörün gelişimine ve mevcut sorunların çözümüne katkı koymaya çalıştı. Ben başlangıç açısından bu performansı başarılı da buluyorum. Çünkü Antalya’nın doğusunu, batısını ve merkezi bir araya getirip, hiç eksiksiz yönetim kurulu ve meclis toplantılarını icra edebilmeleri takdire değer. Sektörün özellikle üyelerin acil sorun olarak dile getirdikleri konulara çözüm bulmaları da Antalya Şubenin başarısı olarak değerlendiriyorum. Artık önlerinde iki, üç ve dördüncü senelerinde orta ve uzun vadede diğer hedefleri var. Bunlarda sektörü çok mutlu edecek, güç katacak çalışmalar olduğunu biliyorum. Tüm üyelerimizin desteği ile bu çalışmalar hayata geçirilir, hedeflere ulaşılırsa gerçekten denizcilikte Antalya hak ettiği yere kavuşacaktır” diye konuştu.