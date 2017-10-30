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Türkiye'nin konuştuğu hikaye, Zahide Yetiş'i hüngür hüngür ağlattı

Anlattığı "siyah pantolon" hikayesi ile tüm Türkiye'yi derinden sarsan eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, konuk olduğu programda Zahide Yetiş'i hüngür hüngür ağlattı

Türkiye'nin konuştuğu hikaye, Zahide Yetiş'i hüngür hüngür ağlattı

Anlattığı "siyah pantolon" hikayesi ile tüm Türkiye'yi derinden sarsan eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, konuk olduğu programda Zahide Yetiş'i hüngür hüngür ağlattı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:46
Türkiye'nin konuştuğu hikaye, Zahide Yetiş'i hüngür hüngür ağlattı
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EĞİTİMCİ Yazar  Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon programında yüreklere dokunan 'siyah pantolon' hikayesi ile tüm izleyenleri duygulandırmış, kardeşi Rafet'i nasıl kaybettiğini anlatan  Alişan Kapaklıkaya'nın videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ZAHİDE YETİŞ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Alişan Kapaklıkaya, kardeşini kaybettiğini öğrendiği çocukluk günlerindeki anısını bir kez de Show TV'de yayınlanan  Zahide Yetiş'le programında anlattı.  Türkiye'nin konuştuğu hikaye karşısında gözyaşlarını tutamayan Yetiş, hüngür hüngür ağladı.

"MEZARINA GİDİP DEDİM Kİ..."

Alişan Kapaklıkaya ölen kardeşinin mezarına yakın zamanda gittiğini şu sözlerle anlattı: Geçen köye gittim. Cenaze vardı. Cenazeyi defnettik. Sonra ben Rafet'in mezarına gittim. Dedim ki; sen pantolona hasret gittin. Ben ise sana hasret gittim. Oturdum yanına. Bugün  Türkiye'de insanlar senin sayende sevgiyi gösteriyorlar. Ordan babamın mezarına gittim. Baba dedim. Sana sözümü tuttum dua getirdim. Babamdan güç alıyorum."

"SEVGİYİ ESİRGEMEYİN"

İnsanların birbirini sevmekte sıkıntısı olmadığını, sevgiyi göstermekte sıkıntılarımızın olduğunu söyleyen Kapaklıkaya, "Çocuklarımızı kucağımıza almazsak, başkaları çocuklarımızı kucağına alıp farklı seviyor." dedi.

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