Türkiye'nin köklü ailesine ait enerji şirketi, konkordato ilan etti

FENERBAHÇE eski başkanı Güven Sazak'ın yeğeni Emin Sazak'ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, şirketin konkordato komiserliğine Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi Ragıp Mümtaz Kutoğlu'yu atadı.

"YAPILANDIRMA KONUSUNDA ANLAŞAMADIK"

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, "Bankalara herhangi bir borcumuz yok. Sadece borçlu olduğumuz şirket ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. Bundan dolayı konkordato sürecine gittik. Tek bir alacaklımız yapılandırmayı kabul etmedi. Makul sürede borcumuzu kapatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SAZAK AİLESİ KİMDİR?

TBMM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. dönem Eskişehir milletvekilli ve Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibi Emin Sazak (dede), Fenerbahçe eski başkanlarından (1993-1994) Güven Sazak ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Sazak ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak'ın babası. 21.dönem Eskişehir milletvekili Süleyman Servet Sazak'ın büyükbabası oluyor. Ayrıca Türkiye Müteahhitler Birliği Eski Başkanı olan Emin Sazak da (Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su) onun torunu oluyor.

EMİN SAZAK KİMDİR?

Emin Sazak, 03 Mart 1961 Eskişehir doğumlu. Emin Sazak, ABD'deki Ucla Üniversitesi'nin İşletme ve Telekomünikasyon Bölümünden mezun oldu. Emin Sazak, amcası Güven Sazak'ın kurduğu Yüksel İnşaat'ın Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES Tesisleri ile Borçka Barajı ve HES Tesisleri projelerinde Proje Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı'na seçilen Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Emin Sazak, müteahhitlik sektöründe 22 yılından fazla deneyime sahip. Emin Sazak, 2010 yılında gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği'nin (European International Contractors-EIC) Genel Kurulu'nda Türkiye Müteahhitler Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, bu görevi üstlenen ilk Türk müteahhidi oldu.