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Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları eğitimlerine başladı. Komando eğitimi alan kadınlar, silahların namlusuna bozuk para koyarak atış yaptılar

Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları eğitimlerine başladı. Komando eğitimi alan kadınlar, silahların namlusuna bozuk para koyarak atış yaptılar

20 Ekim 2017 Cuma 12:24
Türkiye'nin kadın komandoları sahaya indi!
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2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı,  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları  Kırşehir  Kaman ilçesinde ATEM kampında atış ve tatbikat eğitimine başladı.

HEP BİRLİKTE KOMANDO MARŞINI SÖYLEDİLER

Kadın astsubay adayları sabahın erken saatlerinde eğitim alanının yapıldığı bölgeye giderek eğitim ve tatbikatlarına başlıyor. Kadın astsubay adaylarına atış eğitimleri sırasında kullandıkları silahların namlusuna bozuk para konularak eğitim verilmesi dikkat çekti. Kadın astsubay adaylarının eğitim sonrası hep birlikte komando marşını söyledi.

Öte yandan 2. Dönem jandarma subay adayları da intibak eğitimini  İzmir  Foça'da başarıyla gerçekleştirdi.

İşte o eğitimlerden kareler:

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Jandarma Ve Sahil Güvenlik AkademisiAstsubay Eğitim MerkeziKadın Komando
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