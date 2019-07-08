Türkiye'nin ilk yaşlı meclisi kuruluyor

BAŞKAN Uysal’ın 31 Mart seçimlerine giderken açıkladığı projelerin “Ortak akıl” başlığında yer alan ve Muratpaşa sakinlerinin yaşadığı kent üzerinde söz sahibi olmasını sağlayacak meclisler çalışmasında bir halka daha tamamlandı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olacak Yaşlı Meclisi’yle ilgili yönetmelik hazırlanarak görüşülmek üzere Muratpaşa Belediye Meclisi’ne gönderildi. Başkan Uysal, Yaşlı Meclisi’nin temel hedefinin yaşlıların kentin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Yaşlı Meclisi çalışmasıyla aynı zamanda yaşlıların sağlık ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve kapsamlı eylem planları oluşturmayı hedeflediklerini ve bağımsız yaşam, destekleyici ve güvenli fiziksel ve sosyal çevre, erişilebilir destek ve hizmetler konularına vurgu yapmayı amaçladıklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bu temel hedefler çerçevesinde, yaşlıların deneyimlerinin yararları göz önüne alınarak kapasite ve danışmanlığından yararlanmak, bütün karar verme düzeylerinde yaşlıların ihtiyaçları ve sorunlarının göz önünde bulundurmak ve yaşlıların kültürel, ekonomik, politik ve sosyal yaşam ile yaşam boyu öğrenmeye katılımlarının sağlamak gibi konularda bu çalışmanın hedefleri arasında bulunuyor.” Yaşlı Meclisi’nin 30 kadın ve 30 erkek olmak üzere 60 kişiden oluşacağını ve Muratpaşa’da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilerden oluşacağını belirten Başkan Uysal, meclise 60 yaş ve üzeri bireylerin üye olabileceğinin altını çizdi. Yaşlı Meclisi’nin yılda en az bir kez toplanması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Yaşlı Meclisi çalışmalarında bağımsız olacak. Sadece kendi sekretaryası oluşturuluncaya kadar idari işlemleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülecek” dedi.

Başkan Uysal, söz konusu yönetmelik Muratpaşa Belediye Meclisi’nce onaylanıp kabul edilmesinin ardından Yaşlı Meclisi’nin oluşturulması çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.