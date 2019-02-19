Türkiye'nin gündemine oturan reklam durduruldu! İşte sebebi

Türkiye'de 41 kanala aynı anda verdiği reklamla gündem olan Peak Games, çalıntı olması sebebiyle tüm reklamlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik." denildi. Şirket reklamı yapan ajansla ilgili hukuki süreç başlatacak.

Türkiye'nin gündemine oturan reklam durduruldu! İşte sebebi
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TÜRKİYE 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklamla tüm dikkatleri üzerine çeken Peak Games, aldığı son dakika kararı ile reklamlarını durdurdu.

Peak'in Audi'nin 2017 yılında yayınladığı reklamıyla hemen hemen aynı olan reklamıyla ilgili olarak Peak Games, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"TÜM REKLAMLARI DURDURUYORUZ"

Açıklamada, "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Peak'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu networke Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız."

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