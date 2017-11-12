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Türkiye'nin en talihli ili! Üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti

Isparta'daki talihlilere, Milli Piyango İdaresince yapılan çekilişlerde üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti

Türkiye'nin en talihli ili! Üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti

Isparta'daki talihlilere, Milli Piyango İdaresince yapılan çekilişlerde üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti

12 Kasım 2017 Pazar 15:25
Türkiye'nin en talihli ili! Üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti
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MİLLİ Piyango İdaresince yapılan çekilişte Sayısal Loto'nun 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruşluk büyük ikramiyesi,  Isparta'dan yatırılan kupona isabet etti. 12, 14, 20, 26, 40 ve 48 numaralı kuponla büyük ikramiyenin rastladığı kuponun kent merkezindeki bir bayiden alındığı belirlendi. Bayinin camına, 'Sayısal Loto büyük ikramiye 5.882.341,35 TL bayimizden çıktı' yazısı asıldı. Kentte henüz ortaya çıkmayan talihlinin kim olduğu merak edilirken, Süper Loto'nun eylül ayındaki çekilişinde 24,6 milyonluk büyük ikramiye de  Isparta'dan yatırılan kupona çıkmıştı.

"BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR"

Büfe işletmecisi Tuncay Çeliker, "Bizim buraya çıkan üçüncü ikramiyemiz. Daha önce 10 numaradan, Milli Piyango'dan yılbaşında 40 milyon TL vurmuştu. Şimdi de Sayısal Loto'dan 5 milyon 800 bin TL çıktı. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. İnşallah  Isparta'mıza bir şeyler yapmayı düşünüyordur. Makineye oynattı. Tam kolon, 12 TL'lik kupon oynadı. Bizim istediğimiz yok; ama  Isparta'mıza bir şeyler yaparsa seviniriz. Bizi de görürse iyi olur. Talihlinin kendine kalmış bir şey" dedi.

GEÇEN AY, SÜPER LOTO ÇIKMIŞTI

Öte yandan 14  Eylül'de 9 haftadır devreden Süper Loto'nun 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyesi de  Isparta'da yatırılan kupona isabet etmişti. Talihli, henüz ortaya çıkmadı.

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Milli Piyango IdaresiEylülIspartaEKONOMİGüncel
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