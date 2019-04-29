Türkiye Josef Sural'ın vefatını Dim'den öğrendi

KAYSERİ maçı sonrası uçakla Antalya Havalimanı'na inen Aytemiz Alanyaspor kafilesinden 7 futbolcu özel bir minibüsle gece yarısı Alanya'ya doğru hareket etti. Gece yarısı saat 02.00 sıralarında Alanya'nın batısındaki Dinek Mevki'ne yaklaşan VIP minibüs yolun kenarında bulunan kanala uçtu. Minibüste bulunan 7 futbolcudan 6'sı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, kapının açılması nedeniyle araçtan fırlayan ve metrelerce sürüklenen Josef Sural ise ağır yaralandı. Ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Sural'ın vefatını ilk kez Fox TV'nin sabah haber kuşağı olan Çalar Saat'te tüm Türkiye'ye duayen gazeteci Mehmet Ali Dim duyurdu. Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya ile telefon bağlantısı yapan Küresel Gazeteciler Konseyi kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kazayı ve vefat haberini tüm Türkiye'ye duyuran ilk isim oldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 14:26